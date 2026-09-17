Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că este surprins de anunțul președintelui Nicușor Dan, care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Ivan l-a comparat direct pe Mureșan cu Ilie Bolojan și susține că acesta are „același stil de a face politică și guvernare”.

„Mureșan. Pentru noi, ești tot un Bolojan. După consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan, recunosc că sunt surprins de nominalizarea pe care a făcut-o”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

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Bogdan Ivan nu crede că Siegfried Mureșan va reuși să schimbe direcția României după guvernarea Bolojan. Fostul ministru al Energiei susține că Mureșan este captiv aceluiași stil de a face politică și guvernare. În acest context, Ivan l-a comparat direct pe Siegfried Mureșan cu fostul premier Ilie Bolojan.

„Este dificil de crezut, în acest moment, că Siegfried Mureșan va reuși să schimbe direcția dezastruoasă în care guvernul Bolojan a băgat România, fiind captiv aceluiași stil de a face politică și guvernare. Siegfried Mureșan este doar un alt Ilie Bolojan”.

„Cu maximă îngrijorare aștept să văd programul de guvernare”

Fostul ministru a mai spus că așteaptă cu „maximă îngrijorare” programul de guvernare și a subliniat că nu își dorește ca acesta să fie o copie la indigo după programul de guvernare al lui Ilie Bolojan. De asemenea, Bogdan Ivan a explicat că PSD nu poate vota un Guvern fără un program pentru ieșirea din criză și relansarea economică.

„Cu maximă îngrijorare aștept să văd programul de guvernare. Sper să nu fie un copy paste după programul de austeritate al lui Ilie Bolojan. Nu putem vota un Guvern fără un program serios de ieșire din criză și de relansare economică”.

În finalul mesajului, Ivan a transmis că România are nevoie de soluții, nu de experimente politice eșuate.