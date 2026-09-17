Prima pagină » Știri politice » Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”

Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”

Grupul parlamentar PACE respinge varianta unui guvern Siegfried Mureșan: „Nu avem nevoie de guvernatori trimiși de Berlin și Bruxelles”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Grupul parlamentar PACE – Întâi România anunță că nu va susține un guvern condus de Siegfried Mureșan și cere PNL și USR să îl retragă pe acesta ca să „se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament”.

Potrivit comunicatului transmis de grupul PACE-Întâi România, formațiunea „refuză ferm” un Guvern condus de Siegfried Mureșan. Reprezentanții grupului îl acuză pe liberal că „a atacat România la Bruxelles” și că ar fi cerut „tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz”.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Ar fi o guvernare anti-nationala, anti-româneasca si care ar pune cruce suveranitatii României, punând frâiele tarii definitiv în mâinile Bruxelles-ului si a altor capitale, transformând România într-o colonie oficiala”, se arată în comunicat.

PACE cere PNL și USR să retragă nominalizarea

Formațiunea cere PNL și USR să renunțe la susținerea lui Mureșan și avertizează asupra unui posibil vot negativ în Parlament. PACE afirmă că, după retragerea sau respingerea candidaturii, așteaptă „o propunere serioasă de premier” și un Guvern „în slujba României”.

„Cerem PNL si USR sa îl retraga pe Siegfried Muresan si sa se scuteasca de rusinea unui vot negativ în Parlament. Dupa retragerea sau caderea la vot a candidatului PNL-USR, asteptam o propunere serioasa de premier si un Guvern care sa fie în slujba României, nu a altor state si nu a Bruxelles-ului”.

„România nu are nevoie de experimente”

Grupul face referire și la Executivul Bolojan și subliniază că nu a susținut schimbarea pentru ca „la loc” să ajungă o formulă de guvernare similară. De asemenea, PACE îl compară pe Siegfried Mureșan cu Dominic Fritz și afirmă că România nu are nevoie de experimente.

„Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca sa punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Sigfried Muresan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. Refuzam categoric aceasta nominalizare si speram ca ea sa se încheie cât mai repede pentru ca timpul nu mai are rabdare, iar România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimisi de Berlin si de Bruxelles”.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României

După 136 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR.

La câteva minute după ce președintele a declarat că așteaptă confirmarea, a venit și reacția europarlamentarului, printr-o postare pe Facebook.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, este singurul mesaj transmis de Siegfried Mureșan pe pagina personală de Facebook.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Sorin Grindeanu, dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „Greu de înțeles”
17:45
Sorin Grindeanu, dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „Greu de înțeles”
PORTRET Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
17:36
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea de a fi următorul prim-ministru al României, făcută de Nicușor Dan la Cotroceni
17:31
Siegfried Mureșan a acceptat pe Facebook propunerea de a fi următorul prim-ministru al României, făcută de Nicușor Dan la Cotroceni
FLASH NEWS PNL, după consultările cu Nicușor Dan: „Responsabilitatea și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”
17:30
PNL, după consultările cu Nicușor Dan: „Responsabilitatea și respectul pentru banul public trebuie să rămână standardul oricărui viitor guvern”
BREAKING NEWS Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
17:18
Siegfried Mureșan, propunerea USR-Bolojan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României. Europarlamentarul a fost propus înainte să confirme că vrea să ocupe funcția
FLASH NEWS AUR depune plângere penală pentru furt de identitate după ce mai multe persoane au afișat la Protestul Fermierilor un banner pe care scria „AUR Bacău”. Partidul susține că nu erau membri
16:55
AUR depune plângere penală pentru furt de identitate după ce mai multe persoane au afișat la Protestul Fermierilor un banner pe care scria „AUR Bacău”. Partidul susține că nu erau membri
Mediafax
EXPLICAȚIE! Ce urmează după desemnarea premierului? Când se poate ajunge la anticipate
Digi24
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Cancan.ro
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
După Germania, vine valul MAGA și în România? Profesor din SUA: „Populismul nu se învinge prin etichetarea alegătorilor drept ignoranți”
Mediafax
AUR suspectează tentative de furt de identitate după protestul fermierilor: „Solicităm autorităților să verifice întreaga situație”
Click
A scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!”
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Ce se întâmplă doctore
Poți să recunoști tânărul chipeș din imagine? Astăzi este un bucătar celebru în România. A dezvăluit fanilor o fotografie rară din anii ’80
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un singur impact cu un asteroid ar fi remodelat o întreagă lună marțiană
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008
FLASH NEWS Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
18:23
Marine Le Pen susține că Franța nu mai are bani pentru a finanța Ucraina. „Putem continua să le instruim soldații, dar financiar, nu mai putem“
FLASH NEWS USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene
18:20
USR-ista Cornelia Micicoi, reținută de procurorii Parchetului European, condus de Kovesi. Dosarul vizează fraudă cu fonduri europene
EXCLUSIV De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
18:15
De ce noul premier nu poate rezolva criza politică și economică. Bușcu: Hai să-l găsim pe cel de-al cărui nume vom lega dezastrul
DIPLOMAȚIE Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
18:14
Consulatul Germaniei din Sankt Petersburg, închis de Rusia. Care sunt motivele care au dus la această decizie
FLASH NEWS Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
17:59
Erdogan ar putea candida pentru un „ultim” mandat în 2028. Pe ce dată ar putea avea loc alegerile
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex
17:59
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 18 septembrie, de la ora 14.00. Invitat: Marian Artimon, lider de sindicat Metrorex

Cele mai noi

Trimite acest link pe