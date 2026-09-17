Grupul parlamentar PACE – Întâi România anunță că nu va susține un guvern condus de Siegfried Mureșan și cere PNL și USR să îl retragă pe acesta ca să „se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament”.

Potrivit comunicatului transmis de grupul PACE-Întâi România, formațiunea „refuză ferm” un Guvern condus de Siegfried Mureșan. Reprezentanții grupului îl acuză pe liberal că „a atacat România la Bruxelles” și că ar fi cerut „tăierea banilor României pentru a-l salva pe Dominic Fritz”.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Ar fi o guvernare anti-nationala, anti-româneasca si care ar pune cruce suveranitatii României, punând frâiele tarii definitiv în mâinile Bruxelles-ului si a altor capitale, transformând România într-o colonie oficiala”, se arată în comunicat.

PACE cere PNL și USR să retragă nominalizarea

Formațiunea cere PNL și USR să renunțe la susținerea lui Mureșan și avertizează asupra unui posibil vot negativ în Parlament. PACE afirmă că, după retragerea sau respingerea candidaturii, așteaptă „o propunere serioasă de premier” și un Guvern „în slujba României”.

„Cerem PNL si USR sa îl retraga pe Siegfried Muresan si sa se scuteasca de rusinea unui vot negativ în Parlament. Dupa retragerea sau caderea la vot a candidatului PNL-USR, asteptam o propunere serioasa de premier si un Guvern care sa fie în slujba României, nu a altor state si nu a Bruxelles-ului”.

„România nu are nevoie de experimente”

Grupul face referire și la Executivul Bolojan și subliniază că nu a susținut schimbarea pentru ca „la loc” să ajungă o formulă de guvernare similară. De asemenea, PACE îl compară pe Siegfried Mureșan cu Dominic Fritz și afirmă că România nu are nevoie de experimente.

„Nu am dat jos Guvernul Bolojan-USR ca sa punem la loc un alt Guvern Bolojan-USR. Sigfried Muresan este un alt fel de Dominic Fritz, iar România nu are nevoie de experimente. Refuzam categoric aceasta nominalizare si speram ca ea sa se încheie cât mai repede pentru ca timpul nu mai are rabdare, iar România are nevoie de un Guvern românesc, nu de guvernatorii trimisi de Berlin si de Bruxelles”.

Siegfried Mureșan, desemnat de Nicușor Dan pentru a fi următorul prim-ministru al României După 136 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea făcută de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR. La câteva minute după ce președintele a declarat că așteaptă confirmarea, a venit și reacția europarlamentarului, printr-o postare pe Facebook.