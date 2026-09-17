Liderul AUR, George Simion, a reacționat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mesajul președintelui AUR indică faptul că formațiunea nu intenționează să susțină noul premier desemnat.

George Simion nu a întârziat cu reacția după anunțul lui Nicușor Dan de propunere a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Acesta a publicat un mesaj în care folosește steagurile Germaniei și Franței, trei trandafiri și, la final, simbolul României.

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„Nu votăm nici (steagul Germaniei), nici (steagul Franței), nici (trei trandafiri). Doar (steagul României)”, a scris George Simion pe Facebook.