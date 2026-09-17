Liderul AUR, George Simion, a reacționat joi, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mesajul președintelui AUR indică faptul că formațiunea nu intenționează să susțină noul premier desemnat.
George Simion nu a întârziat cu reacția după anunțul lui Nicușor Dan de propunere a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Acesta a publicat un mesaj în care folosește steagurile Germaniei și Franței, trei trandafiri și, la final, simbolul României.
„Nu votăm nici (steagul Germaniei), nici (steagul Franței), nici (trei trandafiri). Doar (steagul României)”, a scris George Simion pe Facebook.
Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Șeful statului a subliniat că acesta i-a cerut un timp de gândire.
„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.
Siegfried Mureşan a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.