O dronă rusească de atac s-a prăbușit joi, 17 septembrie, în regiunea Volîni din vestul Ucrainei, la câțiva kilometri de granița cu Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a declarat că drona ar fi vizat o benzinărie și a anunțat că avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate.

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Incident periculos la Dorohusk: O dronă rusească de atac s-a prăbușit la 4 km de Polonia

Incidentul a avut loc în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Yahodyn, aflat între Polonia și Ucraina. Potrivit locotenent-colonelului Jacek Goryszewski, purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, drona s-a prăbușit sau a fost doborâtă cel mai probabil la aproximativ 4 kilometri de granița polono-ucraineană, pe teritoriul Ucrainei.

„Am primit un alt raport: atacul rusesc asupra vestului Ucrainei s-a încheiat. Foarte aproape de granița cu Polonia, lângă Dorohusk, încă o dată, o benzinărie a fost aparent vizată. A avut loc o explozie foarte puternică. Avioanele noastre au fost dezlănțuite. Acest 17 septembrie este o zi excepțională, inclusiv din punct de vedere al securității de astăzi”, a declarat Donald Tusk în timpul unei ședințe guvernamentale.

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Drona se apropia rapid de granița Poloniei, motiv pentru care avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate.

„Încă verificăm datele din sistemele noastre, dar avem indicii inițiale că [drona] cel mai probabil și-a lovit ținta sau a fost doborâtă la 4 km de graniță, pe partea ucraineană”, a declarat Jacek Goryszewski.

Surse din cadrul serviciilor de aplicare a legii din Ucraina au relatat, potrivit Ukrainska Pravda, că în regiunea Volîni, la câțiva kilometri de granița cu Polonia, s-au auzit explozii.

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Incidentul are loc la scurt timp după alte evenimente care au determinat autoritățile poloneze să își ridice nivelul de alertă.

Pe 15 septembrie, o dronă, despre care s-a presupus că ar fi fost de tip Gerbera, a fost descoperită în Marea Baltică, în largul coastelor Poloniei.

În dimineața zilei de 16 septembrie, autoritățile au emis o avertizare privind un posibil atac aerian în zonele de frontieră ale Poloniei, după apariția unor drone cu reacție deasupra vestului Ucrainei. Aeroporturile din Rzeszów și Lublin și-au suspendat temporar operațiunile.

În acest context, Donald Tusk a anunțat și planuri pentru îmbunătățirea fluxului de trafic la granița cu Ucraina, pentru a evita formarea unor coloane de vehicule care ar putea deveni ținte în cazul unor atacuri rusești.