Candidata partidului Rassemblement National (RN sau Adunarea Națională n.r.) la alegerile prezidențiale din Franța, Marine Le Pen, susțne că, în viitor, Parisul nu va mai putea ajuta Ucraina la fel de mult ca în prezent, din cauza situației financiare precare a țării.

„Având în vedere eforturile pe care le-am depus până acum, care sunt considerabile, spunem că nu mai putem face acest lucru”, a declarat liderul partidului de extremă dreaptă la postul de televiziune LCI. Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

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Luca Niculescu Vezi rezultate Loading ... Loading ... „Acesta nu este un act de ostilitate față de Ucraina. Putem continua să le instruim soldații, armatele, putem continua să le furnizăm echipament pentru a se putea apăra. Dar din punct de vedere financiar, nu mai putem. Nu mai putem”, a adăugat ea. „Pentru că nu se poate spune, pe de o parte, că nu există niciun euro (…) pentru indexarea pensiilor, dar, pe de altă parte, că există miliarde pentru contribuția netă la Uniunea Europeană”, a completat ea.

„Să închidem robinetul”

Și vicepreședintele RN, Louis Aliot, a sugerat să se „închidă robinetul” la Kiev, stârnind o ploaie de critici din partea candidaților de centru și de stânga.

Adversarii ei o critică în mod regulat pe Marine Le Pen pentru că a fost primită la Kremlin în timpul campaniei sale prezidențiale din 2017, pentru pozițiile considerate conciliatoare față de Rusia, precum și pentru un împrumut contractat de la o bancă rusă în anii 2010.

Marine Le Pen, favorită în sondaje pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, pledează „începând cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei” pentru „o mare conferință pentru pace”, cu scopul de a ajunge la „o soluționare diplomatică” a conflictului.

Le Pen se află în fruntea sondajelor în perspectiva alegerilor prezidențiale de mare miză din primăvara viitoare, care îl vor înlocui pe Emmanuel Macron. Una dintre temele principale ale campaniei o reprezintă situația financiară din ce în ce mai tensionată a Franței, cu un deficit public care ar putea depăși 5% în acest an.

Ajutorul financiar direct acordat de Franța Ucrainei este, de fapt, destul de limitat, dar Rassemblement National s-a opus de mult timp împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Kievului, care este garantat de bugetul blocului, alimentat din contribuțiile naționale.

Potrivit Politico, reprezentanții RN afirmă în privat că Ucraina nu va putea niciodată să ramburseze împrumutul acordat de UE și că, în cele din urmă, această sarcină va reveni capitalelor statelor membre ale blocului.