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Prima desemnare a unui premier confirmată pe Facebook. Nicușor Dan, mulțumiri pentru accept, după ce Mureșan a fost de acord cu preluarea funcției de premier

Prima desemnare a unui premier confirmată pe Facebook. Nicușor Dan, mulțumiri pentru accept, după ce Mureșan a fost de acord cu preluarea funcției de premier
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Președintele Nicușor Dan îi mulțumește lui Siegfried Mureșan pentru că a acceptat funcția de premier, într-o postare pe Facebook, așa cum și prim- ministrul desemnat a transmis că acceptă nominalizarea pe aceeași rețea de socializare.  „Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier”, a scris Nicușor Dan. „Accept propunerea făcută de Președintele României”, declarase europarlamentarul liberal cu puțin timp în urmă. Președintele a precizat că l-a desemnat pe Mureșan pentru că acesta a avut cele mai multe voturi de la partidele care au venit astăzi la consultări, la Palatul Cotroceni, și în condițiile în care a observat că până acum nu s-a conturat nicio majoritate politică.

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Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier.
Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.
O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau în fine aspirațiile dacă sunt diferite ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră„, a scris președintele.

„Siegfried Mureșan are expertiză pentru această poziție”

Pentru că nu a existat o majoritate conturată a partidelor, președintele declară că a ales să nominalizeze „persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări”.
România are nevoie de guvern – rectificare, buget – sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern.
Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan.
Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție”, a mai transmis Nicușor Dan

Prim- ministrul desemnat va avea o sarcină dificilă

Dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, și public, și azi, la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii”, a conchis președintele.
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