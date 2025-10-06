Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri

Curtea de Apel București trebuie să decidă miercuri dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Acesta este reținut în Grecia, după ce a fugit de închisoare timp de 3 ani.

Sâmbătă, 4 octombrie, Sorin Oprescu a fost prins de autorități la Salonic. Pe 8 octombrie, judecătorii Curții de Apel București trebuie să decidă dacă îi vor reduce pedeapsa cu închisoarea, de la 10 ani și 8 luni, cât a primit inițial.

Fostul primar al Capitalei a invocat ca motive, printre altele, “o interpretare a legii printr-o decizie a Curții Constituționale, ivită după ce hotărârea a rămas definitivă”. Este vorba de Legea 200/2023 de modificare a Codului Penal care a pus în acord definiţia infracţiunii de abuz în serviciu cu decizia CCR din 2016 prin care a fost dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislaţie secundară.

De asemenea, Oprescu susține că ar fi fost condamnat pentru încălcarea unui regulament intern al Primăriei, adică o legislaţie secundară, aspect dezincriminat prin decizie CCR.

Acesta a mai făcut o solicitare Tribunalului București, însă i-a fost respinsă.

În mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru 4 capete de acuzare: 3 ani şi 6 luni pentru infracţiunea de spălare a banilor; la 6 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită în varianta agravată a comiterii faptei de o persoană care exercită o funcţie de demnitate publică; la 6 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat în varianta agravată; la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu în varianta agravată a obţinerii unui folos necuvenit pentru altul.

De asemenea, în 2015, acesta a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua o mită de 25.000 de euro, de la fostul șef al Administraţiei Cimitirelor din Capitală.

