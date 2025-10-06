Prima pagină » Actualitate » Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri

Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri

Luiza Dobrescu
06 oct. 2025, 09:22, Actualitate
Sorin Oprescu își mai încearcă o dată norocul și cere judecătorilor reducerea pedepsei. Curtea de Apel București decide miercuri
Sorin Oprescu

Curtea de Apel București trebuie să decidă miercuri dacă fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va avea câștig de cauză în urma solicitării depuse pentru reducerea pedepsei cu închisoarea, invocând decizii ale Curții Constituționale. Acesta este reținut în Grecia, după ce a fugit de închisoare timp de 3 ani. 

Sâmbătă, 4 octombrie, Sorin Oprescu a fost prins de autorități la Salonic. Pe 8 octombrie, judecătorii Curții de Apel București trebuie să decidă dacă îi vor reduce pedeapsa cu închisoarea, de la 10 ani și 8 luni, cât a primit inițial.

Fostul primar al Capitalei a invocat ca motive, printre altele, “o interpretare a legii printr-o decizie a Curții Constituționale, ivită după ce hotărârea a rămas definitivă”. Este vorba de Legea 200/2023 de modificare a Codului Penal care a pus în acord definiţia infracţiunii de abuz în serviciu cu decizia CCR din 2016 prin care a fost dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislaţie secundară.

De asemenea, Oprescu susține că ar fi fost condamnat pentru încălcarea unui regulament intern al Primăriei, adică o legislaţie secundară, aspect dezincriminat prin decizie CCR.

Acesta a mai făcut o solicitare Tribunalului București, însă i-a fost respinsă.

În mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare  pentru 4 capete de acuzare: 3 ani şi 6 luni pentru infracţiunea de spălare a banilor; la 6 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită în varianta agravată a comiterii faptei de o persoană care exercită o funcţie de demnitate publică;  la 6 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat în varianta agravată; la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu în varianta agravată a obţinerii unui folos necuvenit pentru altul.

De asemenea, în 2015, acesta a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua o mită de 25.000 de euro, de la fostul șef al Administraţiei Cimitirelor din Capitală.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Sorin Oprescu ajunge azi în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România

Sorin Oprescu a fost ARESTAT în Grecia. Fostul primar era fugit din țară de 3 ani. Ministrul Justiției: Mergem până la capăt pentru a aplica legea

Citește și

EXCLUSIV Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele, aflate sub cod roșu de ploi și vijelii
11:26
Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele, aflate sub cod roșu de ploi și vijelii
ACTUALITATE Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
10:35
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
SPORT Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
10:33
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
10:29
Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
ANALIZĂ Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
10:00
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
DECLARAȚII EXCLUSIVE România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
10:00
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
Mediafax
Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Transalpina rămâne închisă din cauza stratului de zăpadă care ajunge la 40 cm
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Cine este creierul din spatele TikTok. A schimbat total social media
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
VIDEO Novak Djokovici, reacție neașteptată la condițiile meteo din Shanghai! Fostul lider mondial a vomitat pe teren la meciul din turul trei și a fost la un pas de eliminare în faţa lui Yannick Hanfmann: „A trebuit să mă mobilizez la maximum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
ULTIMA ORĂ Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
11:24
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
EXTERNE Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
10:35
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland
SPORT Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
10:02
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
ACTUALITATE Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
09:49
Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII
POLITICĂ Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
09:47
Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare
ACTUALITATE Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”
09:47
Povestea înduioșătoare a profesoarei din Alba care parcurge 110 km, zilnic, pentru a le preda elevilor de gimnaziu. „Fac această meserie cu drag”