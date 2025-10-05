Sorin Oprescu ajunge mâine în fața unui procuror grec. Va fi întrebat dacă acceptă PREDAREA către România

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, va ajunge mâine dimineață în fața unui procuror din Salonic, pentru o audiere în cadrul procedurii privind mandatul european de arestare emis pe numele său.

Potrivit unor surse Gândul, procurorul îl va întreba pe Oprescu dacă acceptă să fie predat autorităților române. Dacă fostul edil își dă acordul, acesta va fi trimis direct în România, fără ca dosarul să mai ajungă în fața unei instanțe.

În cazul în care refuză predarea, cazul va fi trimis în fața unei instanțe elene, care va analiza mandatul european. Sursele afirmă că, în acest scenariu, apărarea lui Oprescu ar putea invoca din nou argumentul condițiilor necorespunzătoare din închisorile românești, motiv folosit și în trecut pentru a amâna extrădarea.

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. El a fost prins în Grecia ieri, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței.

Surse foto: Mediafax foto

