Spargere la o biserică din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat din București a furat toate donațiile de Paște date de credincioși

Spargere la o biserică din Râmnicu Vâlcea / caracter ilustrativ, sursa: Facebook

În a treia zi de Paște, un bărbat din București, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut fiind suspectat că ar fi spart o biserică din Râmnicu Vâlcea. De acolo, el ar fi furat 8.000 de lei, reprezentând donațiile de sfintele Sărbători Pascale date de credincioși.

IPJ Vâlcea informează că polițiștii au fost sesizați, în a treia zi de Paște, de reprezentantul unei unități de cult din localitate, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi furat aproximativ 8.000 de lei din două cutii de donații amplasate în interiorul bisericii, prin forțarea acestora.

Ce au găsit polițiștii asupra hoțului

Pe baza semnalmentelor primite, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul București, scrie Mediafax.

Acesta a fost prins, iar în urma controlului corporal și al bagajelor pe care le avea asupra sa au fost identificate obiecte susceptibile a fi fost utilizate la comiterea infracțiunii.

Din cercetări a reieșit că bărbatul este bănuit și de comiterea unei alte infracțiuni de furt, săvârșită la data de 7 aprilie 2026, de la un alt lăcaș de cult din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

