IREAL. Doi români care au încercat să fure din cutia MILEI au fost fugăriți de poliția austriacă cu elicopterul, drone și câini de poliție

Doi bărbați români au fost protagoniștii unei urmăriri spectaculoase în Austria, după ce au încercat să fure bani din cutia de donații a unei biserici din Brixen im Thale. Deși tentativa a eșuat, autoritățile au mobilizat efective impresionante, printre care o dronă, mai multe patrule de polițiști, dar și câini.

Incidentul a avut loc marți după-amiază, în jurul orei 16:05, fiind semnalat de un martor care a alertat poliția. Cei doi suspecți, ambii de 33 de ani, au fost prinși la scurt timp, după ce au coborât dintr-un tren în Westendorf, la câțiva kilometri distanță. Alături de ei a fost reținut și un al treilea român, de 21 de ani, suspectat că ar fi fost șoferul grupului.

Deși nu au reușit să ia niciun ban, aceștia și-au recunoscut fapta, care a fost încadrată la tentativă de furt. Poliția a subliniat că amploarea operațiunii s-a datorat procedurilor standard aplicate de regulă în cazuri de jaf bancar și mobilizării rapide a echipelor din teren.

Comandantul adjunct al districtului Kitzbühel, Josef Feyersinger, a admis că intervenția poate părea disproporționată, dar a explicat că „este vorba totuși de un furt grav, posibil un furt comercial”. El a adăugat însă că elicopterul nu va fi folosit „pentru fiecare furt de cutii de donații”.

Cei trei români se află acum în custodia poliției, iar procurorii urmează să decidă dacă vor fi plasați în arest preventiv.

