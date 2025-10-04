Prima pagină » Actualitate » Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari

04 oct. 2025, 15:23, Actualitate
Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură / foto: colaj Shutterstock

Te-ai gândit vreodată la greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură, la bloc? Legea arată că asociației de proprietari i se poate oferi dreptul să intervină, în anumite condiții, solicitând aplicarea anumitor penalități. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Locatarii aflați într-un condominiu trebuie să respecte un set de reguli pentru a stabili nu doar armonia, ci și un mod de conviețuire prin care nu există riscul apariției unor situații nedorite. Totuși, există o greșeală care ar putea perturba liniștea multor locatari, ajungând să fie lăsați fără apă și căldură. Însă, pentru a ajunge în acel punct, trebuie să existe și o implicare din partea asociației de proprietari.

Relația locatarilor cu furnizorii de utilități este iportantă, fiind gestionată de asociațiile de proprietari. Pot exista situații în care deciziile luate de asociații pot afecta confortul locatarilor, și anume întreruperea căldurii și a apei. Totuși, astfel de aspecte pot avea loc doar în anumite condiții.

Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură, la bloc

Datoriile la întreținere reprezintă una dintre cele mai des întâlnite cauze de conflict între locatari și asociațiile de proprietari. Legea prevede ca restanțele mari și repetate pot duce la sancțiuni serioase, dar asociația nu poate dispune în mod unilateral sistarea furnizării utilităților doar unui singur apartament. Acest aspect poate fi îndeplinit doar în prezența unei hotărâri judecătorești.

Asociația are dreptul să se adreseze instanței pentru recuperarea sumelor restante. De asemenea, are dreptul și să solicite penalități de întârziere. Totuși, pot exista situații în care furnizorul de utilități decide să oprească serviciile pentru întregul imobil, în urma datoriilor acumulate. În acest caz, întreruperea afectează toți locatarii, inclusiv pe cei care și-au achitat la timp obligațiile.

Furnizorii de utilități pot suspenda serviciile în cazul acumulării unor restanțe semnificative, însă numai după ce notifică asociația de proprietari și respectă termenele prevăzute de lege. În general, întreruperea are loc la nivelul întregii scări sau al blocului, ca urmare a unor datorii mari, și nu se aplică individual. Totuși, atunci când apartamentele sunt contorizate separat, furnizorii pot opri serviciile pentru fiecare locuință în parte, dar doar după parcurgerea procedurilor legale, arată Playtech.ro.

Deciziile luate de asociația de proprietari trebuie să fie comunicate și locatarilor.

Sursă foto: colaj Shutterstock

