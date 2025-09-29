Ai o cameră de supraveghere montată deasupra ușii apartamentului? Ce arată legea

Dacă te gândești să montezi o cameră de supraveghere deasupra ușii apartamentului sau dacă ai amplasat, deja, un asemenea dispozitiv, atunci trebuie să știi că legea este strictă. Astfel de dispozitive de supraveghere sunt tot mai întâlnite în România, pe casa scării, din dorința locatarilor de a-și proteja bunurile. Totuși, există câteva detalii peste care nu ar trebui să treacă cu vederea.

Montarea unei camere de supraveghere deasupra ușii apartamentului vine la pachet cu o serie de responsabilități ale proprietarului. Legea este strictă în acest sens, iar camerele video pot fi montate urmând câteva condiții clare. În primul rând, montarea unui dispozitiv de acest tip va surprinde spații comune (casa scării, holul, ușile vecinilor și chiar vecinii care accesează zona respectivă). De aceea, montarea camerei video poate intra în câmpul legalității, fiind vorba despre date cu caracter personal.

Legea este strictă cu proprietarii care își montează cameră de supraveghere deasupra ușii apartamentului

Imaginile devin date cu caracter personal, în momentul în care acestea sunt surprinse într-un spațiul comun, precum cel menționat anterior. În acest sens, persoana care utilizează acest dispozitiv are obligații prevăzute de GDPR. Proprietarii care doresc să își monteze camere video la intrarea în apartament au câteva obligații de respectat.

În primul rând, este important modul în care este montată camera de supraveghere. Aceasta nu trebuie să fie orientată către ușa vecinului și nici spre interiorul unui alte locuințe. În plus, zona supravegheată trebuie să fie semnalizată cu un anunț sau o pictogramă.

De altfel, legea te obligă să justifici scopul supravegherii video. Imaginile pot fi păstrate, de regulă, maximum 30 de zile, iar accesul la înregistrări trebuie să fie restricționat. Totodată, acestea trebuie să fie stocate în condiții de securitate. Totodată, atunci când te decizi să montezi camera video, trebuie să ai acordul asociației de proprietari, arată Bzi.ro.

Autorul recomandă:

OBLIGAȚIILE pe care le au toți proprietarii și chiriașii din România, care locuiesc la bloc. Ce riscă datornicii la întreținere

Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025

Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

Sursă foto: colaj Shutterstock