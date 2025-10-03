UE, INTERDICȚIE pentru locuințele care nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere. Cum vor fi afectați proprietarii

Locuințele care nu sunt izolate termic și eficiente energetic nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere, iar o directivă a Uniunii Europene (UE) prevede ca acestea să atingă o clasă energetică minimă.

Toți proprietarii sunt afectați de noua lege, care ar putea bloca milioane de case și apartamente în România.

În România, există aproximativ 8,5 milioane de locuințe, multe dintre ele vechi și neconforme cu standardele UE.

Certificatul energetic va fi obligatoriu pentru locuințele noi și vechi și încadrează clădirile de la clasa A la G, unde A reprezintă eficiența maximă.

Evaluarea locuinței vizează calitatea izolației, amplasarea și orientarea clădirii, materialele de construcție, etanșeitatea ferestrelor și ușilor, starea acoperișului, climatul interior, tipul sistemului de încălzire și producere a apei calde, prezența surselor regenerabile, caracteristicile instalațiilor și geometria clădirii, precizează capital.ro.

Ordinul venit de la Uniunea Europeană are obiective clare pentru următoarea perioadă: 2030 – clasa energetică minimă E, 2033 – clasa energetică minimă D, 2050 – clădiri cu emisii nete zero.

Atenție, locuințele de clasă F sau G vor trebui retrase de pe piață până în 2030, iar casele de clasă E vor fi vizate din 2033.

Noua regulă îi afectează pe mulți proprietari din România, pentru că blocurile vechi prezintă performanță energetică scăzută și intră automat în categoria neconformă UE.

Multe dintre blocurile construite în perioada comunistă se apropie în 2025 de limita critică și necesită inspecții tehnice amănunțite. Specialiștii în construcții recomandă ca toți românii care stau în blocuri vechi să facă de urgență reparații sau chiar să se mute dacă viața le este pusă în pericol din cauza degradării clădirilor în care locuiesc.

Durata de viață estimată a unei clădiri de locuințe este, conform specialiștilor în construcții, de aproximativ 50 de ani. Acest prag nu reprezintă sfârșitul funcționării clădirii, însă marchează începutul unei etape în care sunt necesare lucrări de consolidare. Reparațiile și consolidările pot prelungi folosirea în condiții bune a unui bloc vechi, dar nu pot garanta siguranța pe termen lung, mai notează sursa citată.

Extrem de atenți trebuie să fie și cei care vor să își cumpere un apartament într-un bloc vechi, cu risc seismic. Consultarea unui expert tehnic va oferi viitorului cumpărător o evaluare realistă.