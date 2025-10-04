Stațiunea vizitată de foarte mulți români care a fost distrusă de inundații. Două persoane au murit

O stațiune vizitată de foarte mulți turiști români se află, acum, sub ape. Inundațiile au făcut prăpăd în ultimele 24 de ore, iar două persoane au murit. Autoritățile locale au declarat stare de urgență.

Ultimele 24 de ore au adus inundații masive în anumite zone din Bulgaria. Nessebar și Sunny Beach, stațiuni populare printre turiștii români, se află, acum, sub ape. Nici în Burgas situația nu este deloc îmbucurătoare, precum nici în alte localități din zona sudică. Străzile și arterele principale au fost inundate de șuvoaiele de apă, iar unitățile de învățământ au fost închise.

Dezastru în Sunny Beach, stațiunea vizitată de foarte mulți români

Situația se prezintă într-un mod dezastruos și în stațiuni precum Sunny Beach și Elenite. Acolo, șiroaiele de apă au înghițit pur și simplu drumurile, mașinile au fost luate de viitură, fiind creată o adevărată panică în rândul localnicilor și vizitatorilor.

Situația rămâne alarmată și amintește de dezastrul care a avut loc în anul 2023. În urma inundațiilor, două persoane au murit în stațiunea Elenite, scrie Balkan Insight.

„Deși prognozele meteo din ultimele zile indicau vreme rea iminentă, Burgas și regiunea din jurul orașului s-au trezit pe neașteptate sub ape, cu posibile precipitații record. Pagubele materiale sunt semnificative, vehiculele fiind acum luate de mare, în timp ce mulți oameni sunt pur și simplu blocați în casele lor. În unele locuri, situația se calmează, dar acest lucru se datorează pur și simplu faptului că ploile s-au oprit”, spune Maya Stefanova, jurnalistă la Agenția Telegrafică Bulgară.

Autoritățile locale au declarat stare de urgență în Nessebar și Tsarevo. Un plan de intervenție nu a fost anunțat, momentan, de către Guvern.

Autorul recomandă:

Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române

INUNDAȚII și alunecări de teren în Grecia. Autoritățile au emis o alertă de vreme severă

Super-taifunul RAGASA lovește sudul Chinei. Taiwanul își numără morții

Sursă foto & video: Facebook „Jurnal de vreme”