Super-taifunul RAGASA lovește sudul Chinei. Taiwanul își numără morții

24 sept. 2025, 13:58, Știri externe
Aproape 2 milioane de persoane din sudul Chinei au fost evacuate după ce super-taifunul Ragasa a lovit una dintre cele mai dens populate zone de coastă din lume. 

Taifunul a venit cu cantități impresionante de precipitații, astfel că după ce a trecut prin Filipine și Taiwan, Ragusa a lovit sudul Chinei. Armele super-taifunului: alunecări de teren, inundații și valuri uriașe.

Potrivit bilanțului preliminar, cel puțin 17 persoane au murit în Taiwan și tot atâtea sunt date dispărute, după ce un baraj natural a cedat din cauza unei alunecări de teren. În total, 68 de milioane de tone de apă au inundat orașul Guangfu aflat în apropiere, relatează CNN.

Toată zona de sud a Chinei, inclusiv Hong Kong, rămâne în stare de alertă.

„În unele locuri, apa a urcat până la etajul al doilea al imobilelor. Situația rămâne dramatică, însă în anumite zone apa începe ușor să se retragă”, anunță autoritățile chineze.

În Filipine, bilanţul deceselor a urcat la 7, 13 persoane au fost rănite, iar alte 3 încă sunt date dispărute.

Numărul total al sinistraților în țările afectate de super-taifunul Ragasa se ridică la aproape 200.000, potrivit informațiilor emise de autoritățile pentru situații de urgență.

