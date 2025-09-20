Surse din cadrul Primăriei Capitalei au transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că Societatea de Transport București (STB) va avea, începând cu 29 septembrie, un nou director general. Este vorba de un IT-ist, care a condus departamentul de digitalizare din cadrul STB.

Mandatul lui Daniel Istrate în funcția de director general al STB nu mai poate fi prelungit.

Acesta va fi înlocuit, începând cu data de 29 septembrie, cu Andrei Dinculescu – Bighea, care a fost director al Direcției Digitalizare din cadrul STB, au transmis surse din cadrul Primăriei Capitalei în exclusivitate pentru Gândul.

Mandatul de director general interimar al lui Dinculescu – Bighea va fi de 5 luni.

Noul director al STB, membru CA

De altfel, noul director face parte de mai mulți ani din Consiliul de Administrație al STB.

Noul șef al transportului de suprafață din București face parte tot din PNL, la fel ca Daniel Istrate.

Potrivit CV-ului său, Dinculescu – Bighea a mai ocupat următoarele funcții:

Cabinet Consilier de Stat in domeniul IT – Cancelaria Prim-Ministrului București, România

Președinte – COMISIA ELECTORALA pentru alegerea reprezentanților

societății civile în Consiliul Economic și Social (CES)

15/10/2020 – 01/12/2020

Consilier IT – Cabinet Secretar General al Guvernului

12/06/2020 – 01/01/2021: „Consilier IT cu o implicare asupra proiectelor aflate în lucru, am ținut legătura cu principalele instituții aflate în subordinea sau în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Autoritatea pentru Digitalizarea României, CERT-RO și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în

Informatică”, se arată în CV-ul lui Dinculescu.

Daniel Istrate, directorul înlocuit de Andrei Dinculescu, a condus STB timp de doi ani, din septembrie 2023 și până în prezent.

