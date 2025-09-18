Ștefan Popescu analizează tratamentul regal pentru Trump: „Este o operațiune de seducție a Marii Britanii”

Profesorul Ștefan Popescu a declarat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că protocolul de care a avut parte președintele SUA, Donald Trump, în cadrul vizitei la Londra, este, de fapt, „o operațiune de seducție”, menită să simbolizeze o alianță economică.

„Este o operațiune de seducție. Marea Britanie alături de Franța au un protocol impecabil. Dacă ne uită, la discursul lui Charles și al lui Donald Trump, acolo vom găsi acestui protocol. Este clar că ambele părți au interesul unei apropieri. SUA doresc să accentueze orientarea strategică a Marii Britanii care a început în urma referendumului din 2016, Brexit, o axă industrială și tehnologică americano-britanic, utilă în competiția cu China. Au nevoie de acest parteneriat cu Marea Britanie”, a precizat Ștefan Popescu.

