Stephen Lea din Liverpool a ajuns la spital cu dureri de spate. Diagnosticul necruțător...

Stephen Lea, un tânăr de 33 de ani din Merseyside-zona metropolitană Liverpool, a aflat că mai are doar câteva luni de viaţă, după ce a mers la medic pentru dureri de spate. După 18 luni de tratamente intense, boala continuă să avanseze, iar șansele de supraviețuire sunt tot mai mici. În lipsa unor soluții prin sistemul public, apropiații au lansat o campanie GoFundMe pentru a-i susține accesul la terapii alternative și a-i prelungi viața, publică Liverpool Echo.

Stephen Lea, în vârstă de 33 de ani, din Bootle, Merseyside, a început să acuze dureri de spate anul trecut, aşa că s-a programat pentru o consultaţie la medic. Nu ştia că diagnosticul pe care avea să îl primească era unul devastator.

El și partenera sa, Lucy Feeney, în vârstă de 30 de ani, au crezut inițial că durerile provin de la jobul solicitant ca muncitor în construcții. Însă un RMN efectuat în ianuarie anul trecut a dezvăluit că Stephen suferă de limfom non-Hodgkin în stadiul patru. Acest tip de cancer afectează limfocitele, făcându-le incapabile să mai lupte eficient împotriva infecțiilor și vulnerabilizând astfel organismul. Deși durerile de spate pot fi un simptom al acestei forme de cancer, ele nu sunt frecvente, iar mulți pacienți pot fi asimptomatici, preia Observator.

Deși a urmat mai multe runde de tratament cu chimioterapie, cancerul lui Stephen continuă să se extindă. Într-un interviu acordat publicației Liverpool Echo, acesta a povestit: „Era prin octombrie 2023, tocmai fusesem la Veneția de ziua iubitei mele și mă durea spatele. Am crezut că e o stare oarecum normală din cauza muncii. Apoi am început să încerc diverse metode pentru a calma durerea. Mă întindeam pe spate câte 10 minute, în speranța că va trece. Dar situația devenea din ce în ce mai serioasă”.

Stephen a spus că a consultat mai mulți medici, care i-au spus că este o problemă musculară, însă durerile persistau. În cele din urmă, a ajuns la un fizioterapeut privat, care i-a recomandat să facă un RMN. Așa a primit, pe 24 ianuarie 2024, vestea cruntă.

„Stăteam în spital și am așteptat șapte ore pentru rezultate. Apoi mi s-a spus că trebuie să rămân internat. Eram pe un pat și mi-a luat ceva timp să procesez ce se întâmpla. Am încercat să tratez totul cu calm. Apoi am vrut să plec acasă, dar mi s-a spus că nu am voie. A trebuit să rămân acolo. Am fost pus imediat pe perfuzii și steroizi”, povesteşte el.

„Am aflat împreună. Într-un fel, simțeam că e ceva grav. Dar el muncea mult, era sănătos. Niciodată nu te gândești că așa ceva i s-ar putea întâmpla cuiva pe care-l iubești. A fost ca un vârtej. E imposibil de descris în cuvinte”, spune Lucy, partenera lui.

Un sfârșit de vară

În cele 18 luni de la diagnostic, Stephen a trecut prin mai multe runde de chimioterapie, radioterapie, terapie CAR-T și imunoterapie. Inițial, a sperat că, fiind tânăr, are șanse bune de tratament și recuperare. Însă ultimele investigații au arătat că boala continuă să avanseze, iar opțiunile disponibile prin sistemul public de sănătate din Marea Britanie sunt limitate. Stephen nu știe acum cât timp mai are de trăit.

„La început am făcut șase cure de chimioterapie. Eram convins că am șanse reale de remisie”, a spus el. „Dar după patru tipuri diferite de tratament, nu mai sunt prea multe opțiuni. Mi s-a spus și că nu se poate estima un interval de timp, pentru că nu se vede exact cât a avansat boala. Un doctor a prezis că mai am doar câteva săptămâni sau cel mult o lună. Un al doilea medic a spus că e surprins că am supraviețuit tuturor tratamentelor de până acum. Mi-a zis: «Ai noroc dacă mai apuci iarna». Eu cred că mai am cam două luni, dar nu mi-a spus nimeni asta direct. Am făcut radioterapie și chimioterapie de urgență. Când nici acestea n-au funcționat, a fost considerat ultimul pas posibil. Atât de gravă e situația”, a povestit Stephen, potrivit Mirror.

El speră să primească în curând un tratament combinat, folosit de obicei pentru limfomul Hodgkin. Un prieten apropiat, Gary Jones, a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani pentru tratamentele necesare și pentru a-i oferi lui Stephen șansa de a-și crea câteva amintiri frumoase.

„NHS-ul nu acoperă aceste tratamente și toate costă foarte mult. Încă sunt angajat, dar primesc indemnizație de boală (SSP), ceea ce înseamnă o scădere drastică a veniturilor mele. Pentru aceste tratamente, am nevoie de aproximativ 300-400 de lire sterline pe săptămână.

Îmi doresc e să fiu încă aici în octombrie și noiembrie

Nu va fi deloc ușor”, a explicat Stephen.

„Motivul principal pentru care am creat campania este să putem finanța aceste tratamente alternative și să transformăm acele săptămâni sau luni în ani. Nu-mi plac ajutoarele gratuite, dar suntem într-un punct în care toate aceste lucruri costă enorm. Dacă eu sau prietena mea rămânem fără bani, nu putem scoate bani din neant. Apreciez enorm tot sprijinul pe care îl primesc. Am primit ajutor de la oameni cu care am fost la școală. Nu mă așteptam. Cei apropiați mă pot duce la spital. Cei de departe nu pot face asta, dar dacă pot contribui cu o donație, este extraordinar. Nu știu dacă moartea mea va fi dureroasă sau nu. Cancerul e la fel de încăpățânat ca mine și asta îngreunează totul. Tot ce-mi doresc e să le demonstrez medicilor că s-au înșelat și să fiu încă aici în octombrie și noiembrie”.