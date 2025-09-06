Prima pagină » Actualitate » Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini

Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini

06 sept. 2025, 12:31, Actualitate
Stilul NEMURITOR al lui Giorgio Armani în imagini
sursa foto: Hepta

Designerul italian Giorgio Armani, care a murit la vârsta de 91 de ani, a remodelat moda pentru bărbați și femei cu designurile sale arhetipale. Marca sa de lux a devenit un imperiu al modei, parfumurilor, frumuseții și nu numai, curtată și purtată de vedete și celebrități deopotrivă.

Armani s-a orientat către modă după o scurtă carieră în medicină, înființându-și propria marcă de lux în 1975 împreună cu partenerul său, Sergio Galeotti, scrie BBC.

Stilul lui Armani era clasic – cu siluete rafinate și croială impecabilă. El a reimaginat costumele bărbătești și feminine pentru un public modern, estompând granițele de gen.

„Giorgio Armani a fost un titan atât în ​​ceea ce privește îmbrăcămintea pentru bărbați, cât și pentru femei, iar croitoria era limbajul său iubitor”, spune Melanie Rickey, directoarea de stil a Good Housekeeping.

Amintim că Giorgio Armani, renumitul designer italian de modă, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, conform unui anunț făcut joi, 4 septembrie, de Grupul Armani. Creatorul de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă în industria modei.

Designerul a fost o forță neobosită în lumea modei. El a creat un imperiu care a depășit granițele Italiei. Familia și angajații săi au exprimat un sentiment profund de pierdere, descriind compania ca pe o familie unită.

Într-o declarație pe pagina de Instagram a brandului, se indică faptul Giorgio Armani „a lucrat până în ultimele sale zile, dedicându-se companiei, colecțiilor și numeroaselor proiecte viitoare în curs de desfășurare”. Acesta a fost neobosit până la sfârșitși condus de o curiozitate neobosită și de o atenție profundă față de prezent și față de oameni”.

sursa foto: Hepta

