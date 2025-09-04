Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, la Milano, înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani,

S-a născut în Piacenza, la 11 iulie 1934, ca fiul lui Ugo Armani, un contabil al unei companii de transport, și Maria Raimondi. A crescut alături de fratele său mai mare Sergio și de sora lui mai mică, Rosanna.

A urmat școala secundară la Liceo Scientifico Leonardo da Vinci din Milan și a aspirat să devină medic după ce a citit cartea „The Citadel” de A.J. Cronin. S-a înscris la departamentul de medicină al Universității din Milano, dar în 1953 s-a înrolat în armată.

A fost mutat la Spitalul Militar din Verona, iar de atunci s-a decis să-și schimbe cariera. După doi ani de armată, Armani a devenit vitrinier și vânzător la magazinul universal din Milano, „La Rinascente” din 1957.

Pe 24 iulie 1975, alături de prietenul său, Galeotti, a înființat compania Giorgio Armani S.p.A. și a prezentat prima colecție de haine pentru bărbați pentru colecția de primăvara și vara 1976.

Potrivit Forbes, la momentul morții, averea designerului vestimentar italian era de 12 miliarde de dolari.

