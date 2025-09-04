Prima pagină » Actualitate » Giorgio Armani, considerat „REGELE MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani

Giorgio Armani, considerat „REGELE MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani

04 sept. 2025
Giorgio Armani, considerat „REGELE MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani

Giorgio Armani, „regele modei”, a murit joi, la Milano,  înconjurat de familie și de Leo Dell’Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Avea 91 de ani,

S-a născut în Piacenza, la 11 iulie 1934, ca fiul lui Ugo Armani, un contabil al unei companii de transport, și Maria Raimondi. A crescut alături de  fratele său mai mare Sergio și de sora lui mai mică, Rosanna.

A urmat școala secundară la Liceo Scientifico Leonardo da Vinci din Milan și a aspirat să devină medic după ce a citit cartea „The Citadel” de A.J. Cronin. S-a înscris la departamentul de medicină al Universității din Milano, dar în 1953 s-a înrolat în armată.

A fost mutat la Spitalul Militar din Verona, iar de atunci s-a decis să-și schimbe cariera. După doi ani de armată, Armani a devenit vitrinier și vânzător la magazinul universal din Milano, „La Rinascente” din 1957.

Pe 24 iulie 1975, alături de prietenul său, Galeotti, a înființat compania Giorgio Armani S.p.A. și a prezentat prima colecție de haine pentru bărbați pentru colecția de primăvara și vara 1976.

Potrivit Forbes,  la momentul morții, averea designerului vestimentar italian era de 12 miliarde de dolari.

Sursa Foto: Profimedia

