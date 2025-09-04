Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei

Giorgio Armani este considerat tezaur național în Italia, fiind apreciat pentru moștenirea importantă pe care a lăsat-o modei, însă dincolo de legendă, a fost un om ambițios care și-a depășit cu mult condiția.

Născut în 1934 la Piacenza, avea să ajungă în Milano pentru prima dată la 19 ani, însă nu moda a fost prima sa opțiune. Timp de trei ani avea să urmeze cursurile facultății de medicină, iar mai apoi a fost repartizat la un spital militar din Verona.

Giorgio a simțit că nu medicina este adevărata sa chemare, iar în 1957 revine la Milano, ca vânzător în celebrul magazin La Rinascente, unde se comercializau doar haine de designer. Perseverența sa dă roade, iar la mijlocul anilor 60′ ajunge să lucreze cu creatorul de modă Nino Cerruti.

Din acest moment, cariera lui Armani avea să cunoască o creștere meteorică. Primul succes: reinterpretarea jachetei.

Designerul la început de drum a scos căptușeala, a schimbat poziția nasturilor și a ajustat proporțiile până când a rămas cu ceva suplu precum un cardigan, dar ușor ca o cămașă.

„Am îndepărtat orice rigiditate din haină și am descoperit o naturalețe neașteptată. A fost punctul de plecare pentru tot ce a urmat. Am început această meserie aproape din întâmplare și încet, m-a atras, furându-mi complet viața”, mărturisea Armani, potrivit Reuters.

Însă Giorgio era conștient că recunoașterea sa trebuie să depășească granițele Italiei pentru a deveni cel mai bun din lume.

Nașterea unui brand și relația specială cu lumea de la Hollywood

În 1975, alături de bunul său prieten Sergio Galeotti, pune bazele Giorgio Armani S.p.A. Cinci ani mai târziu, compania celor doi devine un fenomen global.

Filmul „American Gigolo” schimbă percepția lumii asupra felului în care se raportează la modă, notează Financial Times.

Actorul Richard Gere a pus în valoare creația lui Giorgio pe marele ecrean. Pentru Armani, un costum trebuia să fie comod, dar mai ales să ofere încredere în așa fel încât să nu definească personalitatea celui care îl poartă.

Creațiile sale au devenit normă la Hollywood, care instant l-a adoptat pe cel care avea să-și pună amprenta ireversibil asupra cinematografiei.

Sursa foto: ProfimediaCelelalte branduri l-au invidiat pentru modul în care a reușit să deschidă calea designerilor pe scena filmului. Lucrările sale au fost cel mai bine evidențiate în filme precum The Untouchables, Goodfellas, The Dark Knight, Duplicity, The Social Network, The Wolf of Wall Street și lista poate continua, relatează Vogue.

Armani a susținut mereu că nu ar fi avut nivelul de vizibilitate din prezent fără sprijinul venit de la Hollywood, care a contribuit decisiv la recunoașterea sa globală drept cel mai influent designer al secolului.

„A șaptea artă este o sursă constantă de idei și inspirație, o mină de imagini din care extrag și construiesc lumea mea”, explica Giorgio.

Fidel minimalismului și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare a casei sale de modă și a construit un imperiu evaluat la peste 12 miliarde de euro.

Cel mai mare regret al vieții

Punctul de cotitură în viața și cariera lui Giorgio s-a produs în 1985, atunci când bunul său prieten, asociat și partener de viață, Sergio Galeotti, deceda la doar 40 de ani din cauza SIDA.

„Sergio a fost cel care a crezut în mine și m-a făcut să cred în mine. M-a făcut să văd lumea într-o perspectivă mai largă. După moartea sa, am învâțat să-mi adaptez liniile vestimentare astfel încât să fie construite pe om, nu pe stil, acesta fiind un produs secundar. Succesul pentru mine nu a însemnat niciodată să acumulez bogăție, ci mai degrabă dorința de a spune, prin munca mea, ce gândesc”, rememorează Giorgio.

Întotdeauna a fost pasionat de muncă, despre care afirmă că-i dă o stare de euforie.

„Nu am luat niciodată droguri, totuși pentru mine, creșterea adrenalinei pe care o primesc din munca mea este mai bună decât orice halucinație sau euforie artificială”, povestea Giorgio Armani.

Compania renumitului creator a confirmat apetitul crescut pentru muncă manifestat de părintele fondator.

„A lucrat până în ultimele zile, dedicându-se firmei, colecțiilor și numeroaselor proiecte în desfășurare și viitoare”, transmite Giorgio Armani S.p.A

În termenii lui, designerul a explicat succint viitorul companiei.

„Va exista un Armani după Armani”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Giorgio Armani, considerat „REGELE MODEI”, a murit la vârsta de 91 de ani

Îl recunoști? Copilul din imagine a devenit cel mai cunoscut creator de MODĂ din România. Nu e român să nu-l știe