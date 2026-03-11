Performanța studenților basarabeni din România este „pedepsită” prin măsuri de austeritate. Aceștia nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat de statul român. În anul universitar trecut, ei puteau cumula bursa de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni și primeau sprijin financiar și pe perioada verii. Însă, noile măsuri de austeritate, adoptate în acest an, au eliminat beneficiile, iar mulți studenți spun că planurile lor financiare au fost date peste cap.

Începând cu anul de studii 2024-2025, Legea învățământului superior bursele românilor

Tot prin intermediul Legii învățământului superior, etnicii români de pretutindeni puteau cumula bursa de etnic cu bursa de performanță (1.200-1.500 de lei, în funcție de universitate) sau bursa specială (aproximativ 800 de lei). Cuantumul bursei de etnic este egal cu valoarea bursei sociale – 925 de lei.

Decizia recentă a Ministerului Educației de a interzice cumulul bursei de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni, alături de eliminarea sprijinului financiar pe perioada verii, afectează mii de tineri din Republica Moldova care au ales să studieze în România, punându-i în situații financiare precare.

Mulți dintre beneficiari se bazau pe acești bani pentru activități academice sau deplasări. Iar noutatea că nu vor mai putea cumula bursele i-a luat prin surprindere și i-a dezamăgit.

Fulguța Carauș este studentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și spune că nu se aștepta la astfel de schimbări. Tânără povestește că a studiat mult pentru a obține ambele burse.

„Bursa mă ajuta să-mi plătesc chiria și mâncarea”

„Eu stăteam în chirie și stau până în prezent, acum clar că e mai greu. Mi-a fost foarte ușor deoarece jumătate din bursă, adică o bursă o foloseam ca să-mi achit chiria și comunalele, iar cealaltă bursă pentru cheltuielile simple, elementare pentru fiecare student de zi cu zi, mâncare, chiar și aceleași ieșiri la facultate. Iar anul acesta că nu mai am, vă dați seama, mi-am pus și părinții în situație”, povestește Fulguța Carauș pentru Moldova 1.

„Bursele m-au ajutat să am o experiență mai bună la facultate”

„Pentru mine cele două burse, și de merit, și de etnic, au fost un ajutor financiar foarte util. Am călătorit mai mult, datorită acestor burse și cumva eu stau și la cămin și economisesc mai mult. De exemplu, în primii doi ani de facultate am plătit mai puțin pentru cămin, iar începând cu anul acesta s-au majorat cam toate taxele, s-au mai redus și bursele, mi-am permis mai multe lucruri și a fost o experiență mai bună. Noi am fost generația norocoasă”, a declarat un alt student din Republica Moldova.

„Nu mi s-a părut corect. Nu primeam bursa pentru ochi frumoși”

„Am aflat la începutul semestrului, în luna octombrie, când deja s-a anunțat de la universitate. Și, sigur că eram un pic indignată pentru că nu mi s-a părut corect, pentru că oricum am învățat și nu aș primi bursa doar pentru, să spun așa, ochi frumoși”, spune o tânără care își urmează studiile în România.

Fondul total de burse a fost redus cu 40 la sută

Ca urmare a măsurilor de austeritate adoptate de Ministerul Educației din România, fondul total de burse a fost redus cu 40 la sută. Această măsură a fost luată prin modificarea modului de calcul, trecându-se de la raportarea la salariul minim brut la cea la salariul minim net.

„Pentru a-i motiva, ar trebui ca Ministerul Educației să calculeze fondul de burse luându-i în considerare și pe ei, pentru că în acest moment această restricție legată de cumulul de burse vine din modul de calcul al fondului de burse. Fondul de burse este calculat înmulțind alocația per student cu numărul de studenți români înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență. Dacă ar fi incluși și studenții români de pretutindeni, acest fond ar crește și ar deveni și ei eligibili pentru bursele de performanță”, a explicat Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

România rămâne una dintre principalele destinații pentru tinerii din Republica Moldova care aleg să studieze peste hotare. Basarabenii formează cea mai mare comunitate de studenți străini din universitățile românești.

Potrivit datelor oficiale, la 31 august 2025, dintre cele aproape 27 de mii de persoane cu permis de ședere pentru studii, puțin peste șase mii erau tineri din Republica Moldova.

