Bianca Dogaru
27 feb. 2026, 07:00, Actualitate
În timp ce studenții din România au rămas fără burse și, implicit, fără sprijin financiar din partea statului, Guvernul finanțează acum, prin Ministerul Afacerilor Externe, 120 de burse pentru doctoranzi și cercetători francofoni din străinătate, mulți dintre ei din state africane.

Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei, a anunțat că, pentru anul universitar 2025-2026, au fost acordate 120 de burse în cadrul programului „Eugen Ionescu”: 66 pentru stagii doctorale și 54 pentru stagii postdoctorale.

Cine primește bursele și ce se întâmplă cu studenții

La apelul lansat în octombrie 2025 au fost depuse 305 candidaturi. În urma evaluării realizate de experți din universitățile românești, au fost selectați 120 de candidați din 19 state francofone, printre care Benin, Camerun, Congo, Coasta de Fildeș, Senegal, Tunisia, Maroc sau Egipt.

Programul este finanțat de Guvernul României prin MAE și se adresează doctoranzilor și cadrelor universitare din spațiul francofon. Stagiile au o durată de trei luni și se desfășoară între 1 mai și 31 iulie 2026, în 31 de universități din România, membre ale AUF (Agenția Universitară a Francofoniei).

Bursa acoperă indemnizația lunară, transportul tur-retur și asigurarea medicală. Potrivit UBB Cluj, beneficiarii nu rămân definitiv în România. Ei vin pentru un stagiu de cercetare și, la final, se întorc în țările de origine.

Pentru studenții români, bursele au fost tăiate

Programul este anunțat în contextul în care Guvernul Bolojan a redus fondurile pentru bursele elevilor și studenților din România, după ce a invocat necesitatea corelării cheltuielilor bugetare.

Executivul a limitat acordarea burselor doar pe perioada cursurilor și doar pentru studenții care sunt la buget. Măsura a fost criticată de studenți, iar aceștia au ieșit în repetate rânduri în stradă pentru a-și striga nemulțumirile legate de diminuarea sprijinului financiar și accentuarea inechităților din sistem.

Premierul a susținut că sistemul de burse ajunsese la cheltuieli de aproape un miliard de euro anual și că are nevoie de „recalibrare”, după ce, în câțiva ani, numărul beneficiarilor crescuse semnificativ.

„Știu că nu este o chestiune populară, dar trebuie să fim din nou corecți. În ultimii ani a fost o creștere care nu poate fi suportată a burselor, mai ales pentru elevi”, spunea Bolojan în luna iulie 2025.

Ce este programul „Eugen Ionescu”

Programul a fost creat în 2007, ca angajament al României în cadrul Francofoniei, și poartă numele scriitorului româno-francez Eugen Ionescu. Este prezentat de MAE drept o contribuție majoră la dezvoltarea francofoniei științifice și la consolidarea relațiilor academice internaționale.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că programul reprezintă „o punte între România și marea familie a Francofoniei” și că investiția în acești tineri cercetători înseamnă investiție în viitorul relațiilor dintre state.

