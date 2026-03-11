Prima pagină » EXCLUSIV » Bărbatul măcelărit la Crevedia antrena câini pentru unul dintre cei mai temuți lideri interlopi. Dulăii păzeau balta lui Petre Geamănu

Bărbatul măcelărit la Crevedia antrena câini pentru unul dintre cei mai temuți lideri interlopi. Dulăii păzeau balta lui Petre Geamănu

11 mart. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Bărbatul măcelărit la Crevedia antrena câini pentru unul dintre cei mai temuți lideri interlopi. Dulăii păzeau balta lui Petre Geamănu
Galerie Foto 20

Bărbatul care a murit după ce a fost înjunghiat, luni, în plină zi, pe o stradă din comuna dâmbovițeană Crevedia, ar fi antrenat câinii care păzesc lacul liderului interlop Petre Geamănu. Bărbatul ucis ar fi avut un trecut violent și ar fi fost implicat și în alte conflicte în timpul cărora au fost folosite cuțite.

Mai multe ambulanțe și echipaje ale Poliției au intervenit, luni la prânz, la Crevedia, unde doi bărbați care se luaseră la bătaie se înjunghiaseră reciproc. Ulterior, unul dintre aceștia a fost declarat mort, în timp ce al doilea nu suferise răni grave și a primit îngrijiri medicale.

Încăierarea a avut loc în mijlocul străzii

Filmul măcelului

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că persoana decedată este Nicu Milotin,  în vârstă de 46 de ani, un bărbat cunoscut în comunitate ca dresor de câini, dar și drept o persoană violentă. În trecut, acesta ar fi înjunghiat un bărbat, în București și ar fi fost implicat în mai multe bătăi.

Cu vecinul său era într-o relație tensionată de mai bine de zece ani, când l-ar fi luat la bătaie.

Victima era dresor de câini

Între timp, vecinul, în vârstă de 39 de ani, a fost închis de mai multe ori și fusese eliberat ultima dată cu puțin timp înaintea conflictului de luni.

Conform anchetatorilor, la data tragediei, cei doi vecini s-ar fi certat la telefon și ar fi decis să iasă în stradă și să se bată. Amândoi și-au luat cuțitele, iar Milotin ar fi fost primul care a lovit cu briceagul. În replică, adversarul l-a înjunghiat mortal.

Tatăl lui Milotin ar fi murit în explozia stației GPL de la Crevedia

Sursele Gândul au afirmat că Nicu Milotin era unul dintre oamenii de încredere ai liderului interlop Petre Geamănu. Specializat în dresură canină, Milotin ar fi antrenat câinii lui Geamănu, pe care acesta din urmă i-ar folosi, în special, ca să-i păzească balta pe care o deține la Chitila și pe care o exploatează din punct de vedere piscicol.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, tatăl lui Milorin ar fi murit în urma exploziei care a avut loc la o benzinărie din Crevedia, în luna august 2023.

Pe 26 august 2023, o explozie devastatoare a avut loc la o stație GPL din comună, provocată de un incendiu izbucnit în timpul transferului de gaze între cisterne. Deflagrațiile succesive au ucis șase persoane și au rănit peste 50.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Anchetă a Poliției după ce o elevă de 13 ani, din București, a avut întâlniri intime chiar în sala de clasă. Fetei nici nu-i păsa de camerele video
05:00, 07 Mar 2026
Anchetă a Poliției după ce o elevă de 13 ani, din București, a avut întâlniri intime chiar în sala de clasă. Fetei nici nu-i păsa de camerele video
CONTROVERSĂ Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat
15:19, 06 Mar 2026
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat
VIDEO EXCLUSIV Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
12:12, 06 Mar 2026
Daniela Bădiță, Product and Services Development Manager Clinicile Affidea: „Inteligența artificială contribuie la creșterea preciziei și eficienței investigațiilor, însă diagnosticul rămâne responsabilitatea medicului”
VIDEO EXCLUSIV Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
16:49, 05 Mar 2026
Loredana Popa, CEO Startech Team, la Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este dezechilibrată
VIDEO EXCLUSIV Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face
14:30, 05 Mar 2026
Avocat Costel Gîlcă, expert în dreptul muncii, la Gândul „HR Power Players”: Judecătorul trebuie să fie specializat în ceea ce face
EXCLUSIV VIDEO Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”
13:25, 05 Mar 2026
Iuliana Morlova, HR Expert si Career Coach:”Dacă roboții sunt mai buni la a fi roboți, oamenii trebuie să fie mai buni la a fi oameni”
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Stresul părinților poate avea efecte directe asupra copiilor. Ce arată un studiu?

Cele mai noi

Trimite acest link pe