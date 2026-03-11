Bărbatul care a murit după ce a fost înjunghiat, luni, în plină zi, pe o stradă din comuna dâmbovițeană Crevedia, ar fi antrenat câinii care păzesc lacul liderului interlop Petre Geamănu. Bărbatul ucis ar fi avut un trecut violent și ar fi fost implicat și în alte conflicte în timpul cărora au fost folosite cuțite.

Mai multe ambulanțe și echipaje ale Poliției au intervenit, luni la prânz, la Crevedia, unde doi bărbați care se luaseră la bătaie se înjunghiaseră reciproc. Ulterior, unul dintre aceștia a fost declarat mort, în timp ce al doilea nu suferise răni grave și a primit îngrijiri medicale.

Filmul măcelului

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că persoana decedată este Nicu Milotin, în vârstă de 46 de ani, un bărbat cunoscut în comunitate ca dresor de câini, dar și drept o persoană violentă. În trecut, acesta ar fi înjunghiat un bărbat, în București și ar fi fost implicat în mai multe bătăi.

Cu vecinul său era într-o relație tensionată de mai bine de zece ani, când l-ar fi luat la bătaie.

Între timp, vecinul, în vârstă de 39 de ani, a fost închis de mai multe ori și fusese eliberat ultima dată cu puțin timp înaintea conflictului de luni.

Conform anchetatorilor, la data tragediei, cei doi vecini s-ar fi certat la telefon și ar fi decis să iasă în stradă și să se bată. Amândoi și-au luat cuțitele, iar Milotin ar fi fost primul care a lovit cu briceagul. În replică, adversarul l-a înjunghiat mortal.

Tatăl lui Milotin ar fi murit în explozia stației GPL de la Crevedia

Sursele Gândul au afirmat că Nicu Milotin era unul dintre oamenii de încredere ai liderului interlop Petre Geamănu. Specializat în dresură canină, Milotin ar fi antrenat câinii lui Geamănu, pe care acesta din urmă i-ar folosi, în special, ca să-i păzească balta pe care o deține la Chitila și pe care o exploatează din punct de vedere piscicol.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, tatăl lui Milorin ar fi murit în urma exploziei care a avut loc la o benzinărie din Crevedia, în luna august 2023.

Pe 26 august 2023, o explozie devastatoare a avut loc la o stație GPL din comună, provocată de un incendiu izbucnit în timpul transferului de gaze între cisterne. Deflagrațiile succesive au ucis șase persoane și au rănit peste 50.

