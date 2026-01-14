Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață

Într-o comună din România a fost descoperită o „comoară” neprețuită, dar este nevoie de 3.000.000 de euro pentru ca această să fie scoasă la suprafață. Localitatea Budureasa, din Munții Apuseni, stă pe „aur”, însă nu sunt bani pentru exploatarea resurselor.

Primarul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului și caută să găsească resursele financiare pentru aceasta.

Zăcământ important de apă termală în subsol

Potrivit edilului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei există un zăcământ important de apă termală, care atinge temperaturi de 60-70 de grade Celsius.

Dacă s-ar putea realiza un foraj, toată încălzirea clădirilor publice din Budureasa ar fi asigurată de apa termală din adâncuri.

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a declarat Adrian Magdapentru publicația Bihoreanul.

Investiția totală este estimată la 36 de milioane de lei și va asigura realizarea unui sistem de termoficare bazat pe apă geotermală pentru clădirile publice din comuna Budureasa. Concret, cu apa caldă din adâncuri ar urma să fie încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul, precum și un muzeu local.

În prezent, clădirile publice din Budureasa sunt încălzite cu lemne, așa cum de altfel se încălzește și populația din comună.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus edilul din Budureasa.

