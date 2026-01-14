Prima pagină » Actualitate » Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață

Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață

14 ian. 2026, 13:57, Actualitate
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate / Sursa FOTO: Facebook Primaria Budureasa

Într-o comună din România a fost descoperită o „comoară” neprețuită, dar este nevoie de 3.000.000 de euro pentru ca această să fie scoasă la suprafață. Localitatea Budureasa, din Munții Apuseni, stă pe „aur”, însă nu sunt bani pentru exploatarea resurselor.

Primarul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului și caută să găsească resursele financiare pentru aceasta.

Zăcământ important de apă termală în subsol

Potrivit edilului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei există un zăcământ important de apă termală, care atinge temperaturi de 60-70 de grade Celsius.

Dacă s-ar putea realiza un foraj, toată încălzirea clădirilor publice din Budureasa ar fi asigurată de apa termală din adâncuri.

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a declarat Adrian Magdapentru publicația Bihoreanul.

Investiția totală este estimată la 36 de milioane de lei și va asigura realizarea unui sistem de termoficare bazat pe apă geotermală pentru clădirile publice din comuna Budureasa. Concret, cu apa caldă din adâncuri ar urma să fie încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul, precum și un muzeu local.

În prezent, clădirile publice din Budureasa sunt încălzite cu lemne, așa cum de altfel se încălzește și populația din comună.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus edilul din Budureasa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un proiect reîncălzit. București poate suplini cu apă TERMALĂ rețelele de termoficare

Unde se găsește cea mai pură APĂ TERMALĂ din România. Apa din această stațiune este captată de la peste 1.300 de metri adâncime

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
UTILE Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
MEDIA Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
15:18
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul

Cele mai noi

Trimite acest link pe