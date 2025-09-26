SUA anunță noi TAXE vamale la medicamente, camioane grele și mobilă. Trump dezvăluie singura condiție pentru care va face o excepție

Statele Unite ale Americii vor impune noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă importate, scrie AFP. Chiar președintele Donald Trump a făcut anunțul oficial.

Într-un mesaj postat pe Truth Social, Trump spune următoarele: „Vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat”.

Care este excepția

Există o singură excepție, potrivit liderului de la Casa Albă – „În cazul în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America”. Așadar, dacă firmele mută producția în SUA, Trump renunță la suprataxare.

Într-o postare separată, președintele american a anunțat „taxe vamale de 25% pentru toate camioanele grele fabricate în alte părți ale lumii”. În opinia sa, această măsură vine în sprijinul producătorilor americani de camioane, precum „Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks și alții”.

Președintele SUA a explicat că aceste taxe vamale pentru camioanele grele au fost justificate „de multe motive, dar în primul rând, de securitatea națională”.

În primăvară, Administrația Trump a lansat o anchetă pentru a determina dacă importurile de camioane străine reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale a SUA”.

În vizorul președintelui Statelor Unite sunt și piesele de mobilier fabricate în afara Americii.

„Vom aplica o taxă vamală de 50% pentru toate mobilele de bucătărie, chiuvetele de baie și produsele conexe, începând cu 1 octombrie, și o taxă vamală de 30% pentru mobila tapițată”, a mai scris Trump.

