Trump: Taxele vamale impuse de SUA sunt „un mecanism de APĂRARE”

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA își folosesc politica tarifară ca un mecanism pentru a apăra „suveranitatea și securitatea” națiunii.

„În Statele Unite vrem schimburi și comerț robust cu toate națiunile, cu toată lumea. Vrem să ajutăm națiunile. Vom ajuta națiunile. Dar trebuie să fie, de asemenea, corect și reciproc”, le-a spus Trump liderilor mondiali, la Adunarea Generală a ONU.

Taxele vamale vor asigura că alte națiuni respectă regulile globale privind comerțul, a declarat Trump.

În viziunea lui, țările care au „încălcat regulile” au avut un impact negativ asupra națiunilor care au respectat regulile comerciale, notează CNN.

„De aceea Statele Unite aplică acum taxe vamale altor țări. Și pe cât de mult ne-au fost aplicate aceste taxe vamale timp de mulți ani… am folosit taxele vamale ca mecanism de apărare sub Administrația Trump”, a spus el.

Președintele a spus că taxele vamale vor „asigura că sistemul funcționează pentru toată lumea și este sustenabil în viitor”.

Când a impus taxe vamale pentru importurile din majoritatea țărilor de pe planetă, Trump a folosit argumentul că acestea erau necesare din cauza unui dezechilibru comercial persistent, chiar dacă taxele au fost aplicate și națiunilor cu care America are un surplus.

Președintele a subliniat, de asemenea, în discursul său, că veniturile generate de taxe vamale sunt unul dintre obiectivele sale, chiar dacă o mare parte din aceste costuri este acoperită de companiile și consumatorii americani care se confruntă cu prețuri mai mari.

Trump a spus că inflația în SUA este scăzută, chiar dacă mai mulți indicatori depășesc ținta de 2% a Rezervei Federale.

Indicele prețurilor de consum a crescut în august la 2,9% comparativ cu un an în urmă, de la 2,3% în aprilie, când Trump a început să impună taxe vamale pe scară largă, conform Associated Press.

Foto: Profimedia

