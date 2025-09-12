Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei. Ce recomandă SUA cu privire la activele RUSIEI din UE

SUA își vor îndemna aliații din Grupul celor Șapte să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei, ca urmare a importurilor celor două state de petrol din Rusia.

De asemenea, Statele Unite le vor comunica statelor G-7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești blocate și să ia în considerare confiscarea sau utilizarea principalului acestor active pentru a finanța apărarea Ucrainei, potrivit unui document consultat de reporterii Bloomberg.

Marea majoritate a activelor blocate ale Moscovei, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, se află în Europa.

Un scenariu separat, menționat de înalti oficiali ai Statelor Unite în timpul discuțiilor cu omologii europeni, constă în confiscarea treptată a activelor blocate ale Băncii Centrale a Rusiei, pentru a spori presiunea asupra Moscovei să vină la masa negocierilor, conform unor persoane la curent cu chestiunea, care au dorit să rămână anonime.

În prezent, profiturile generate de activele respective sunt utilizate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei.

Canada a convocat o reuniune a miniștrilor de Finanțe ai Grupului

Canada, care deține președinția G-7, a convocat vineri o reuniune a miniștrilor de Finanțe ai Grupului pentru a „discuta măsuri suplimentare pentru a crește presiunea asupra Rusiei și a limita mașinăria de război rusă”, potrivit unui comunicat.

Propunerea SUA prevede taxe vamale secundare de 50% până la 100% pentru China și India, precum și măsuri comerciale restrictive atât asupra importurilor, cât și asupra exporturilor.

Scopul: reducerea fluxului de energie rusească și prevenirea transferului de tehnologii cu dublă utilizare în Rusia, potrivit propunerii.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe nu a dorit să răspundă la întrebările reporterilor cu privire la propuneri.

Președintele Donald Trump le-a spus oficialilor europeni că este dispus să impună noi taxe vamale asupra Indiei și Chinei pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor cu Ucraina – dar numai dacă și națiunile din Europa fac același lucru.

Trump a formulat cererea respectivă în timpul unei întâlniri dintre înalți oficiali americani și omologi din Uniunea Europeană la Washington săptămâna aceasta.

Conform Bloomberg, Trump a spus că SUA ar fi dispuse să impună aceleași taxe vamale pe care le-ar impune Europa oricărei țări.

Propunerea reprezintă o provocare, având în vedere că mai multe națiuni din UE, inclusiv Ungaria, au blocat sancțiuni mai stricte care vizau sectorul energetic al Rusiei. Astfel de măsuri ar necesita sprijinul tuturor statelor membre.

