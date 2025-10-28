Prima pagină » Actualitate » Suntem din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. INS confirmă, încă o dată, DECLINUL demografic al României

Bianca Dogaru
28 oct. 2025, 10:53, Actualitate
Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică arată că, la 1 iulie 2025, populația a scăzut la 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai puțin față de anul precedent. Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, iar în orașe s-a produs o schimbare neașteptată: scăderea populației urbane și o ușoară creștere în mediul rural. 

Potrivit datelor INS, populația din mediul urban a ajuns la 11,99 milioane de persoane, în scădere cu 1% față de 1 iulie 2024, în timp ce populația rurală a crescut ușor, cu 0,1% până la 9,68 milioane de locuitori.

Profimedia

Populația feminină a fost de 11,10 milioane, iar cea masculină de 10,57 milioane, ambele în scădere față de anul anterior.

România devine tot mai îmbătrânită. Persoanele de 65 de ani și peste sunt cu 35,4% mai numeroase decât tinerii de 0-14 ani, adică 4,05 milioane față de 2,99 milioane de persoane.

Vârsta medie a populației a urcat la 43,1 ani, iar vârsta mediană a ajuns la 44 de ani, în creștere față de 2024. Cea mai numeroasă grupă de vârstă este cea de 45-49 de ani, care reprezintă 8,6% din totalul populației.

Surse foto: Profimedia

