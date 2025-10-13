Prima pagină » Actualitate » Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale

Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale

13 oct. 2025, 22:45, Actualitate
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Un caz halucinant a avut loc în județul Neamț. O femeie s-a trezit cu un cadou” de coșmar în fața casei sale, era chiar crucea mamei ei, decedate în urmă cu opt ani. Cel care i-a adus-o a fost nimeni altul decât fostul soț, supărat că femeia îl părăsise.

Conform anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 51 de ani, din localitatea Nemțișor, s-ar fi dus în toiul nopții îm cimitirul din satul Stânca, unde era înmormântată soacra sa. Fără să stea pe gânduri, a scos crucea din pământ, a pus-o în portbagajul mașinii sale, deși nu avea nici permis de conducere. A abandonat apoi crucea chiar în fața locuinței femeii care îl părăsise, crezând că astfel se va răzbuna pe ea.

„La data de 12 octombrie, în jurul orei 10:35, o femeie din Nemțișor a sunat la 112 și a anunțat în fața casei sale a apărut o cruce funerară. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au constatat era vorba despre crucea unei persoane decedate în anul 2017. Din cercetări a reieșit ginerele defunctei ar fi furat obiectul din cimitir, pentru a se răzbuna pe soția sa”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Doar că, gestul de neimaginat nu s-a terminat aici. Polițiștii au descoperit individul avea dreptul de a conduce suspendat, fapt care înseamnă s-a ales cu două dosare penale: unul pentru profanare de morminte, altul pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Localnicii din Nemțișor sunt șocați și spun nu au mai auzit de așa ceva:

„E greu de crezut că cineva poate face așa ceva, chiar și din răzbunare. Nu te joci cu morții!”, a spus un vecin al femeii.

Autorul recomandă:

Demisia din RĂZBUNARE, un nou trend pe piața muncii. Angajații pleacă brusc de la job, sub formă de protest

Un bărbat din Ilfov a aflat e „mort” de 20 de ani. „La taxe sunt viu, dar în acte apar decedat

Citește și

ACTUALITATE Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican
22:28
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican
ACTUALITATE Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată
22:27
Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată
ACTUALITATE Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat
21:52
Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat
ACTUALITATE Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița
21:50
Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița
ACTUALITATE Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale
21:19
Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale
EXTERNE Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”
21:03
Trump, medaliat de președintele Egiptului cu Ordinul Nilului: „E un titlu frumos”
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor”
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Reguli la bloc în România. Președintele și administratorul de bloc sunt obligați să contribuie. Legea nu-i scutește
Evz.ro
Sub umbra cetății Suceava, Moldova s-a născut de două ori. Locul în care și pietrele știu numele lui Petru Mușat
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să mă pun la nivelul tău. Ești mic rău pentru mine și la cântare și la talent. Fanii tăi au 11 ani. Ai fani de sunt la biberon". INCREDIBIL de la ce s-au certat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Piatra funerară a unui soldat roman, veche de aproape 2.000 de ani, descoperită întâmplător de un cuplu