Surpriza de la Paris: angajamentele cheie ale SUA pe Ucraina au dispărut din declarația finală

07 ian. 2026, 14:03, Actualitate
Angajamentul explicit care arăta că Washingtonul va sprijini Kievul a fost anulat, în ultimul moment, în declarația comună finală a liderilor europeni pe Ucraina, dezvăluie astăzi Politico.

Declarația privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, semnată ieri seară la Paris, a fost semnificativ scurtată în comparație cu proiectul inițial, relatează jurnaliștii Politico . Mai multe prevederi privind participarea SUA au fost excluse din versiunea finală.

Ce prevede documentul în privința participării americane?

Documentul include doar asistența Washingtonului în mecanismul de monitorizare și verificare a armistițiului.

Cu toate acestea, textul final nu menționează participarea SUA la contingentul multinațional necesar „pentru a asigura descurajarea”.

O prevedere care stipula că SUA s-ar fi angajat să „sprijine aceste forțe multinaționale în cazul unui atac și să asiste cu informații și logistică” a fost, de asemenea, eliminată.

Cinci clauze au rămas în acordul semnat, inclusiv cooperarea militară pe termen lung între „coaliția celor dispuși” și Ucraina, restabilirea Forțelor Armate Ucrainene și finanțarea achizițiilor de arme pentru Kiev.

Potrivit președintelui francez Emmanuel Macron, dacă ar fi desfășurate, forțele multinaționale ar fi staționate în vestul Ucrainei, departe de linia de contact.

Cu toate acestea, nu toți negociatorii au susținut această abordare: cancelarul german Friedrich Merz a declarat că unitățile germane pot fi staționate doar în țările vecine membre NATO, în timp ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a vorbit de planuri ale Londrei și Parisului de a înființa baze militare în Ucraina.

Ce au declarat americanii?

Într-o demonstrație notabilă de susținere, trimisul SUA Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, au lăudat eforturile europene depuse pentru a elabora un plan care ar oferi o garanție de securitate pentru discuțiile de pace în curs cu Rusia.

„Am finalizat în mare parte protocoalele de securitate”, a declarat Witkoff, alături de liderii Franței, Germaniei, Regatului Unit și Ucrainei la Palatul Elysée.

„Acest lucru este important, astfel încât, atunci când se va termina acest război, să se termine pentru totdeauna”, a adăugat el, după ce l-a lăudat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și „echipa sa remarcabilă”.

Ce oferă europenii?

Europenii, americanii și ucrainenii au convenit asupra unor garanții de securitate „robuste” pentru Ucraina, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Aceste garanții includ monitorizarea condusă de SUA a unui armistițiu și desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, conform declarației comune emise de așa-numita coaliție a celor dispuși – un grup informal de aliați ai Ucrainei care nu include Washingtonul.

Garanțiile de securitate sunt „cheia pentru a ne asigura că un acord de pace nu poate însemna niciodată o capitulare a Ucrainei și că un acord de pace nu poate însemna niciodată o nouă amenințare pentru Ucraina”, a declarat Macron.

SUA nu au semnat declarația comună

Însă declarațiile optimiste de la Paris nu vor înlătura îndoielile care există cu privire la angajamentul SUA de a sprijini Ucraina și continentul european. Deși inițial se spera că Washingtonul se va angaja la o declarație comună privind garanțiile de securitate, declarația finală a fost în cele din urmă semnată doar de coaliția celor dispuși.

Detaliile participării americane la forța multinațională pentru Ucraina au fost eliminate dintr-o versiune anterioară, consultată de POLITICO. Acea versiune stipula că SUA se vor angaja să „sprijine forța în cazul în care este atacată” și să ofere asistență în domeniul informațiilor și logisticii.

Liderii nu au dorit, de asemenea, să fie puși sub semnul întrebării credibilitatea angajamentelor SUA în urma capturării președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de către forțele americane și a amenințării președintelui Donald Trump de a ocupa Groenlanda.

Ce arată planul europenilor?

Declarația aliaților europeni ai Kievului arată că aceștia sunt pregătiți să se angajeze la garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia.

Un aspect crucial este că monitorizarea și verificarea unui viitor armistițiu ar fi conduse de SUA, cu contribuții din partea unor țări precum Regatul Unit și Germania.

Planul stabilește, de asemenea, garanții de securitate care ar include sprijin pe termen lung pentru forțele armate ucrainene, desfășurarea unei forțe multinaționale conduse de Europa în Ucraina în cazul unei înțelegeri de pace și angajamente „obligatorii” de a sprijini Ucraina în cazul unui viitor atac rusesc.

Franța, Regatul Unit și Ucraina au semnat marți o declarație separată care stabilește aceste angajamente.

Forța multinațională condusă de Europa va acoperi operațiuni terestre, aeriene și maritime și va fi staționată în vestul Ucrainei, departe de linia de contact, a declarat Macron. Franța și Regatul Unit au declarat anterior că ar fi dispuse să desfășoare operațiuni pe teren – dar majoritatea celorlalți membri ai coaliției, inclusiv Germania, au evitat până acum să se alăture acestui angajament.

Grecia este reticentă

Unele țări europene, însă, rămân reticente în a desfășura resurse militare într-o Ucraină postbelică. Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a repetat că Grecia nu va participa la o forță militară europeană în Ucraina. Cu toate acestea, oficialii guvernului grec au declarat că Mitsotakis nu a exclus alte forme de asistență, cum ar fi supravegherea maritimă.

