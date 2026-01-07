Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie

Nicușor Dan, pierdut în spațiu la Summitul „Coaliției Voinței” de la Paris. Președintele României dă din mâini, se comportă bizar și se împiedică de liderii UE la fotografia de familie

07 ian. 2026, 12:58, Actualitate
Galerie Foto

Momente stânjenitoare pentru președintele României, Nicușor Dan, au fost surprinse de agențiile internaționale de știri, aseară, în Palatul Élysée, la Summitul istoric al „Coaliției Voinței” de la Paris. În timpul fotografiei de familie, de față cu majoritatea liderilor europeni și emisarilor americani, Nicușor Dan are un comportament ciudat, dă din mâini, se strâmbă în fața camerelor de luat vederi, pentru ca la final să se împiedice de președintele Finlandei, Alexander Stubb, care – până la urmă – îl salută.

Președintele României, Nicușor Dan, a părăsit scena de maximă vizibilitate de la Paris fără să discute cu niciun lider european.

Mai bine de 35 de lideri au participat ieri la Paris, la Coaliția Voinței, care a avut ca scop oferirea de garanții de securitate Ucrainei în perspectiva unei alte agresiuni ruse. La un moment dat, în cadrul Summitului, a existat și momentul tradițional al fotografiei de familie.

Imaginile surprinse de agențiile internaționale de presă îl prezintă pe președintele României, Nicușor Dan, stingher, emoționat și cu un comportament bizar în preajma liderilor europeni.

Poziționarea lui Nicușor Dan pe podium este lângă premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, cu care nici nu vorbește, și în spatele Giorgiei Meloni, premierul Italiei, și Ursulei von Der Leyen, șefa Comisiei Europene, care glumesc, râd și se gratulează reciproc.

Tot în fața lui Nicușor Dan stă și premierul britanic, Keir Starmer, dar liderul nu-l bagă în seamă. Keir Starmer poate fi observat că discută cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, un bun prieten al președintelui SUA, Donald Trump, partenerul european de golf al liderului american.

În tot acest peisaj aglomerat, președintele României pare stingher și – culmea – iese și în evidență. Nicușor Dan se uită la camerele de luat vederi, dă din mâini, și le scutură ciudat, în timp ce niciun lider UE nu discută cu el.

După ce operatorii de televiziune roagă liderii europeni să fie atenți la camere pentru a surprinde un moment bun în fotografie toată lumea, președintele Dan se strâmbă puțin, parcă dezamăgit, ulterior este atent și râde la dialogul lui Emmanuel Macron cu Keir Starmer și după aceea încearcă să coboare de pe podium.

„OK?”, întreabă Emmanuel Macron. Unii lideri UE aplaudă, președintele Franței se îmbrățișează victorios cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, momentul s-a terminat.

Însă nu și pentru Nicușor Dan.

Mai întâi, președintele României îl atinge pe președintele Finlandei, Alexander Stubb, acesta din nou nu îl bagă în seamă, însă – după coborârea de pe podium – Nicușor Dan tot merge după el. Stubb se întoarce la un moment dat cu fața, se împiedică practic de Nicușor Dan, dă în final mâna cu el, iar Nicușor Dan – văzând că nu poate declanșa o discuție – merge mai departe.

Finalul momentului de maximă vizibilitate îl prezintă pe Nicușor Dan retrăgându-se de la fotografia de familie fără să mai discute sau să mai fie salutat de niciun lider UE.

Cei 35 de lideri UE au oferit ieri Ucrainei garanții de securitate post conflict.

Nicușor Dan, președintele României, nu este la primul moment bizar într-un summit UE sau NATO. Fie că se află în țară sau în străinătate, președintele Dan pare că s-a specializat în bâlbe, momente bizare și gafe de protocol.

