Ștefan Popescu: Galați. Testul strategic pe care România nu îl trece

Orice incident de tipul celui provocat de prăbușirea dronei asupra unui imobil civil din Galați trebuie citit înainte de toate într-o cheie strategică, nu emoțională. În asemenea momente, atât aliații, cât și adversarii evaluează simultan reflexele statului și maturitatea societății. Nu este doar un accident periferic al războiului din Ucraina, ci și un test de reziliență politică, instituțională și psihologică.

O țară care se proiectează drept vulnerabilă, lipsită de autonomie operațională și constrânsă să solicite în regim de urgență dislocări aliate pentru a-și compensa propriile carențe capacitar-doctrinare riscă să își erodeze credibilitatea strategică. În aceste condiții, devine dificil pentru România să susțină ambiția unei poziții de co-pilon regional alături de Polonia pe flancul estic al NATO. După cinci ani de război în Ucraina, deficiențele noastre în materie de adaptare doctrinară, apărare antiaeriană și integrare tehnologică tind să ne plaseze mai degrabă în categoria statelor dependente de securitate decât a celor capabile să o producă.

Paradoxul este cu atât mai evident cu cât România, prin geografia sa strategică, reprezintă deja un spațiu indirect al conflictului. O asemenea poziționare ar fi trebuit să transforme apărarea antidronă într-un domeniu prioritar de afirmare strategică și industrială. Cu atât mai mult cu cât există start-up-uri românești care dezvoltă soluții competitive, validate în condiții reale de luptă și deja utilizate de actori exigenți — de la forțele armate ucrainene până la state din Golf. În contextul în care marile armate occidentale, inclusiv cea americană, caută accelerat asemenea capabilități, Bucureștiul ar fi putut transforma această nișă într-un vector major al dialogului bilateral cu Statele Unite și al propriei relevanțe strategice în interiorul Alianței.

Dar ceea ce observă aliații și adversarii nu se reduce la dimensiunea militară a incidentului. Ei urmăresc și reacția emoțională a societății, capacitatea clasei politice de a contextualiza episodul și de a-l integra într-o succesiune de incidente similare produse deja în spațiul baltic și în proximitatea frontierei NATO. În această materie, reacțiile excesiv emoționale, retorica neputinței sau exhibarea dependenței tind să producă efectul invers celui dorit: amplifică anxietatea populației din Galați și din Delta Dunării și consolidează percepția unei insecurități structurale.

La fel de problematică apare fragmentarea discursului politic intern. În asemenea momente, adversarii citesc nu doar dispozitive militare, ci și coeziunea simbolică a unei națiuni. Absența unui mesaj strategic comun al principalelor forțe politice — poate chiar sub forma unei declarații parlamentare transpartinice — transmite impresia unui sistem politic incapabil să depășească reflexele competiției chiar și în chestiuni care țin de securitatea națională.

Desigur, România avea obligația de a transmite un semnal diplomatic către Federația Rusă: protest, consultări cu aliații de pe flancul estic, eventual coordonarea unor poziții comune, chiar și în absența activării articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. Totuși, într-un context strategic atât de volatil, diplomația nu poate funcționa exclusiv sub impuls emoțional. După cum un pilot de F-16 evaluează rațional costurile și riscurile angajării unei ținte, la fel și statul trebuie să își cântărească atent opțiunile diplomatice. Menținerea unor puncte de observație și a unor canale de cunoaștere pe teritoriul rus, oricât de limitate, rămâne esențială pentru consistența expertizei pe care România o oferă partenerilor și aliaților săi. Căci închiderea consulatului general rus la Contanța va fi urmată de o decizie în oglindă din partea Moscovei.

În fine, nici ecoul extern al incidentului nu poate fi ignorat. Slăbiciunea reacțiilor occidentale de condamnare — culminând cu evitarea unui răspuns clar din partea secretarului de stat american Marco Rubio la întrebarea jurnalistului Leonardo Feldman — sugerează un fapt esențial al momentului strategic actual: solidaritatea aliată există, dar ea nu suspendă exigența credibilității naționale. În lumea de astăzi, statele sunt evaluate nu doar după vulnerabilitățile lor, ci mai ales după felul în care aleg să le gestioneze.

