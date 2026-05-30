Un alpinist american a bătut recordul mondial la escaladarea vârfului Muntelui Everest în doar 10 ore. Care este secretul său

Pe 28 mai, un alpinist american a stabilit un record mondial după ce a escaladat vârful Muntelui Everest într-un timp record.

Tyler Andrews (36 ani), un alpinist experimentat din Concord, Massachusetts, a urcat cel mai înalt munte de pe planetă, cu o înălțime de 8.849 de metri.

Peste 950 de alpiniști au atins vârful Everestului în ultimul sezon, dar americanul va rămâne în istorie ca cel mai rapid alpinist care a urcat Muntele Everest.

A atins vârful Everestului în mai puțin de 10 ore

Americanul a reușit să-l urce în doar 9 ore și 55 de minute. El a fost diagnosticat cu cancer, dar spune că i-a supraviețuit bolii și a făcut campanie pentru creșterea finanțării tinerilor atleți din Nepal și Ecuador.

„A atins vârful Everestului în doar 9 ore și 55 de minute”, a declarat șeful echipei Dawa Steven Sherpa.

Andrews a realizat expediția de unul singur și a atins vârful Everestului joi dimineața, cu puțin timp înainte de răsărit.

Care este secretul său?

Alpinistul a avut nevoie de rezerve cu oxigen suplimentar, hrană și apă furnizată de ghizii săi pe durata escaladării muntelui.

La începutul lunii mai, el a încercat să escaladeze Everestul în 22 ore și 29 de minute fără rezerve suplimentare de oxigen.

„M-am antrenat ca atlet de la crosul din liceu la maratonuri, alergare în munți și, știți, Muntele Everest este cumva apogeul carierei mele”, a declarat Andrews pentru CBS News.

Urcarea pe Everest este foarte periculoasă

Cinci oameni au murit în sezonul de primăvară (perioada care oferă cea mai bună fereastră de vreme stabilă): doi indieni și trei nepalezi.

18 oameni au murit în total în 2023, după ce au încercat să escaladeze cel mai înalt munte din lume. Un alpinist nepalez, Kami Rita Sherpa, care a escaladat Everestul pentru a 32-a oară, s-a întors vineri în Kathmandu. Acesta și-a exprimat îngrijorarea cui privire la siguranța alpiniștilor.

„Fotografiile postate de alpiniști arată o coadă lungă de oameni care urcă pe corzi fixe, stând la coadă în zonele înghețate și cu oxigen scăzut de la mare altitudine.”

