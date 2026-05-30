Chelnerul se va uita urât la tine dacă faci asta în Italia. Unii turiști nu țin seama de etichetă și riscă o experiență jenantă

Chelnerul se va uita urât la tine dacă faci asta în Italia. „Fără cappuccino după ora 11 AM" este o regulă în Italia. Potrivit uk.news.yahoo, multe din obiceiurile italienilor nu sunt literă de lege, ci doar tradiții sociale de cursă lungă. Vei avea o vacanță mult mai frumoasă dacă le cunoști și le respecți.

Cappuccino după prânz? Nu, domnule!

Unul din cele mai populare exemple este să comanzi cappuccino după prânz. Italienii asociază băuturile cu lapte cu micul-dejun. Ei cred că laptele poate afecta digestia, după o masă copioasă.

Restaurantele și cafenelele îți vor servi cappuccino, la orice oră din zi, dar te-ai putea confrunta cu privirea nedumerită sau amuzată a chelnerilor sau localnicilor.

Espresso este considerată băutura cu cafea potrivită pentru prânz.

Turiștii sunt descurajați să mănânce sau să bea în dreptul obiectivelor, cum ar fi Piazza di Spagna sau Podul Rialto. Ei se pot alege cu avertismente sau chiar amenzi, dacă nu respectă eticheta.

Atingerea fructelor și legumelor în piața cu tarabe reprezintă, de asemenea, un obicei pe care vânzătorii italieni îl consideră necioplit.

Mai exact, italienii preferă să le aleagă ei produsele clienților.

O altă etichetă este cea legată de haine. Turiștii trebuie să se îmbrace cuviincios, mai ales dacă intră în biserici și catedrale: să-și acopere umerii și să poarte haine simple.

Nici regulile legate de mâncare nu au fost omise. Nu e frumos să întingi cu pâinea în uleiul de măsline, înainte de masă, un obicei popular în alte țări, dar nu și în Italia.

De asemenea, nu e bine primit să ceri brânză rasă peste pastele cu fructe de mare, deoarece le strici gustul.

Chiar și hidratarea este „reglementată” formal în Italia. Restaurantele din Italia preferă să servească apă îmbuteliată, nu apă de la robinet, deoarece mulți italieni detestă gustul apei care curge „pe țeavă”.

În esență, turiștii sunt încurajați să respecte obiceiurile locale, nu pentru că greșelile ar fi ireversibile, ci în speranța că, odată ce vor cunoaște aceste norme nescrise, vor avea o vacanță mai frumoasă și – de ce nu – mai completă!

Foto: Cafeneaua NovecentoTredici din Roma

