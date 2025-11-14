Situație șocantă în arestul Poliției Galați. Un bărbat de 25 de ani din Galați, arestat preventiv pentru jefuirea unui livrator, și-a pus capăt zilelor în celula poliției, la doar două zile după ce fusese reținut. Polițiștii au descoperit cadavrul tânărului de 25 de ani care, potrivit primelor informații, s-a sinucis cu ajutorul unei haine. Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

„La data de 11 noiembrie 2025, în jurul orei 11:10, în timp ce se afla în timpul serviciului, un agent de poliție din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Galați a găsit un bărbat, de 25 de ani, persoană privată de libertate, spânzurat într-una dintre camerele centrului, folosind un hanorac pe care îl legase de bara metalică a unuia dintre paturile din cameră. Cu aproximativ 50 minute înainte de găsirea acestuia, polițiștii au discutat cu bărbatul în legătură cu o cerere de cumpărături pe care acesta o formulase”, a transmis IPJ Galați.

Personalul medical sosit la fața locului i-a acordat bărbatului asistență de specialitate, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost constatat decesul acestuia, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

Tânărul de 25 de ani care zilele trecute a atacat un livrator de băuturi alcoolice s-a sinucis

Tânărul a ajuns după gratii, după ce a folosit un cuțit pentru a amenința un livrator de băuturi alcoolice, furându-i pachetul cu băuturi.

Potrivit IPJ Galați, la data de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 10:00, bărbatul, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător și folosind forța fizică, i-ar fi sustras livratorului, fără a achita contravaloarea, un pachet ce conținea mai multe produse.

Livratorul, un tânăr din Republica Moldova, a mers ulterior la secția de poliție din Galați și a povestit ce i s-a întâmplat. După ce a fost prins, Judecătoria Galaţi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de gălățeanul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie. Acesta însă și-a pus capăt zilelor chiar în arestul Poliției Galați.

