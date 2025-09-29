Țara europeană care are în vedere interzicerea vânzării de alcool în magazine pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00

O țară europeană are în vedere interzicerea vânzării de alcool în magazine pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00. O astfel de măsură are ca scop combaterea consumului excesiv de băuturi aloolice, dar și pentru prevenirea problemelor de sănătate și a reducerii criminalității.

O astfel de măsură a fost luată, în trecut, la nivel local, în Varșovia, Polonia, însă introducerea ei a eșuat. Consiliul local a respins propunerea, nemaifiind implementată măsura.

Altfel, astfel de propuneri legislative, printre care și interzicerea publicității la alcool și vânzării acestor tipuri de băuturi în afara restaurantelor și barurilor, între orele 22:00 și 06:00, au fost înaintate de partenerii de coaliție ai premierului Donald Tusk. De altfel, aceste propuneri includ și restricții referitoare la vânzarea acestor tipuri de produse online și în benzinării.

Letonia, o țară europeană care a implementat măsuri similare

Coaliția susține că astfel de măsuri sunt printre cele mai eficiente instrumente care pot ajuta la prevenirea problemelor de sănătate legate de consumul de alcool. La începutul lunii august 2025, Letonia a implementat măsuri similare.

Polonia se află pe lista statelor afectate de mortalitatea legată de alcoolm conform datelor de sănătate ale Uniunii Europene. În 2022, țara a ocupat locul II în UE la capitolul deceselor atribuite alcoolului. Pe primul loc s-a clasat Slovenia.

De asemenea, propunerea apare pe fondul eșecului liderilor mondiali de a conveni asupra unei declarații politice referitoare la combaterea bolilor cronice, inclusiv a celor asociate consumului de alcool, ceea ce evidențiază cât de greu ajung să fie adoptate măsuri eficiente într-un context politic marcat de diviziuni.

Ce spune premierul Donald Tusk

Datele Ministerului Sănătății indică faptul că la finalul anului 2023, pe teritoriul Poloniei existau circa 119.000 de magazine care comercializau alcool. Comparativ, Suedia are 900 de astfel de magazine.

„Aș prefera ca autoritățile locale să urmeze exemplul celor care încearcă în mod constant să contracareze efectele a ceea ce eu numesc «alcoolism liberal». Mai ales în marile orașe, prezența persoanelor în stare de ebrietate târziu în noapte, în apropierea locuințelor sau în centrele urbane, este orice altceva decât plăcută”, a declarat Donald Tusk pe 22 septembrie 2025, potrivit Politico.

Proiectul a fost înaintat de The Left și prevede interzicerea vânzării de alcool în benzinării și în centrele de reabilitare pe termen lung, fiind inclusă o interdicție națională în intervalul 22:00 – 06:00. De altfel, este menționată și opțiunea ca interdicția să fie extinsă de la 21:00 la 09:00. Extinderea interdicțiilor până la ora 09:00 se află și în vederea membrilor partidului Poland 2050.

