Rețelele sociale ar putea fi INTERZISE copiilor. Ideea „vârstei majoratului digital”, tot mai agreată în Europa. Ce spun psihologii

Ideea unui „majorat digital” câștigă teren în Uniunea Europeană, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că susține stabilirea unei vârste minime sub care accesul pe rețelele sociale să fie interzis. Măsura este sprijinită deja de mai multe state europene. Psihologii trag un semnal de alarma în privința acestei măsuri.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat că, în calitate de mamă și bunică, împărtășește temerile legate de expunerea minorilor la conținutul online și a promis consultări la nivel european cu părinți, profesori și tineri.

„Va fi creat un grup de experți pentru a evalua ce măsuri sunt potrivite la nivelul Uniunii Europene”, a precizat șefa Comisiei.

Mai multe țări membre – printre care Franța, Grecia și Spania – susțin introducerea unor restricții, iar Australia a mers și mai departe, interzicând accesul pe rețelele sociale copiilor sub 16 ani.

Danemarca, care deține președinția Consiliului UE, a făcut din această temă o prioritate, în timp ce marile companii de social media avertizează asupra impactului pe care astfel de măsuri l-ar putea avea.

Ce spun psihologii despre „majoratul digital”

Psihologul clinician Rebeca Bondoc a explicat pentru Ziare.com că efectele rețelelor asupra copiilor sunt complexe și adesea nocive.

„Impactul este unul major. Copiii nu sunt pregătiți nici emoțional, nici psihologic să facă față întregului conținut care se află acolo. Le este pusă în pericol siguranța, pentru că nu știu cu cine interacționează, iar lipsa de discernământ îi face vulnerabili în fața persoanelor rău intenționate”, a explicat specialista.

Ea atrage atenția că expunerea continuă duce la probleme de concentrare, tulburări în dezvoltarea personalității și o percepție distorsionată asupra realității.

„Un alt impact este asupra modului în care li se dezvoltă identitatea, pentru că pe social media văd un anumit tipar pe care încearcă să-l imite și ajung să nu mai știe cine sunt ei”, a adăugat psihologul.

În cazul în care accesul copiilor va fi interzis până la o anumită vârstă, specialiștii cred că procesul de adaptare nu va fi ușor.

„Va fi o perioadă foarte emoțională. Emoțiile care vor apărea sunt: frustrare, furie, iritabilitate. Copilul va fi mult mai nervos, poate va reacționa mai urât, va răspunde mai agresiv decât în mod normal”, a precizat Bondoc.

Totuși, psihologul subliniază că sprijinul adulților – părinți, bunici sau profesori – este esențial pentru a ajuta copiii să găsească alternative reale la interacțiunile din online și pentru a redescoperi relațiile autentice din viața de zi cu zi.