SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție

Slovacia și-a modificat Constituția, consacrând în lege recunoașterea a doar două genuri, cel masculin și cel feminin.

Modificarea legală, care a fost adoptată printr-un vot în Parlament, restricționează, de asemenea, adopția, astfel că doar cuplurile heterosexuale căsătorite vor putea adopta copii. Mai mult, legea interzice și sarcinile mamelor-surogat, notează BBC.

Amendamentul constituțional a fost definit ca fiind unul care vine în susținerea „suveranității în chestiuni culturale și etice”.

Criticii modificării, inclusiv Amnesty International, au avertizat că schimbarea va îngreuna viața persoanelor LGBT, spunând că apropie sistemul juridic al țării de guvernul Ungariei sau de Rusia lui Putin.

Premierul Robert Fico susține modificarea

Susținerea amendamentului de către Parlament a fost o surpriză pentru observatori, chiar și prim-ministrul Robert Fico recunoscând chiar joi că este posibil ca acesta să nu fie adoptat. Guvernul lui Fico – o coaliție de partide populiste, de stânga și naționaliste – avea nevoie de cel puțin 90 de voturi în Consiliul Național Slovac pentru a schimba Constituția, dar controlează doar 78 de locuri.

Cu toate acestea, în cele din urmă, 12 parlamentari ai opoziției au votat cu Guvernul. Creștin-democrații, opoziția conservatoare, erau așteptați de mult timp să își ofere sprijinul, dar mai mulți membri ai mișcării slovace a fostului prim-ministru Igor Matovic și-au adăugat voturile în ultimul moment, înclinând balanța în favoarea proiectului. Matovic i-a descris pe aceștia drept trădători.

Guvernul populist-naționalist a susținut că amendamentul a fost necesar pentru a proteja „valorile tradiționale”. Prim-ministrul Robert Fico a lăudat rezultatul votului.

„Acesta nu este un baraj mic sau doar un baraj obișnuit – acesta este un baraj mare împotriva progresismului”, a declarat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”

Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta

Sursa foto: Profimedia