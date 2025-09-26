Prima pagină » Știri externe » SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție

SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție

Andrei Văcaru
26 sept. 2025, 22:45, Știri externe
SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție

Slovacia și-a modificat Constituția, consacrând în lege recunoașterea a doar două genuri, cel masculin și cel feminin.

Modificarea legală, care a fost adoptată printr-un vot în Parlament, restricționează, de asemenea, adopția, astfel că doar cuplurile heterosexuale căsătorite vor putea adopta copii. Mai mult, legea interzice și sarcinile mamelor-surogat, notează BBC.

Amendamentul constituțional a fost definit ca fiind unul care vine în susținerea „suveranității în chestiuni culturale și etice”.

Criticii modificării, inclusiv Amnesty International, au avertizat că schimbarea va îngreuna viața persoanelor LGBT, spunând că apropie sistemul juridic al țării de guvernul Ungariei sau de Rusia lui Putin.

Premierul Robert Fico susține modificarea

Susținerea amendamentului de către Parlament a fost o surpriză pentru observatori, chiar și prim-ministrul Robert Fico recunoscând chiar joi că este posibil ca acesta să nu fie adoptat. Guvernul lui Fico – o coaliție de partide populiste, de stânga și naționaliste – avea nevoie de cel puțin 90 de voturi în Consiliul Național Slovac pentru a schimba Constituția, dar controlează doar 78 de locuri.

Cu toate acestea, în cele din urmă, 12 parlamentari ai opoziției au votat cu Guvernul. Creștin-democrații, opoziția conservatoare, erau așteptați de mult timp să își ofere sprijinul, dar mai mulți membri ai mișcării slovace a fostului prim-ministru Igor Matovic și-au adăugat voturile în ultimul moment, înclinând balanța în favoarea proiectului. Matovic i-a descris pe aceștia drept trădători.

Guvernul populist-naționalist a susținut că amendamentul a fost necesar pentru a proteja „valorile tradiționale”. Prim-ministrul Robert Fico a lăudat rezultatul votului.

„Acesta nu este un baraj mic sau doar un baraj obișnuit – acesta este un baraj mare împotriva progresismului”, a declarat el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”

Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta

Sursa foto: Profimedia

Citește și

VIDEO Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
21:59
Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa
EXTERNE Lukașenko îi face o propunere „bună” lui Zelenski. „Volodimir Oleksandrovici trebuie să se CALMEZE”
21:44
Lukașenko îi face o propunere „bună” lui Zelenski. „Volodimir Oleksandrovici trebuie să se CALMEZE”
EXTERNE Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”
21:34
Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!”
GALERIE FOTO Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta
20:04
Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta
EXTERNE Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
19:22
Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala în timpul discursului premierului israelian
EXTERNE Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
18:29
Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
StirileKanalD
Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă! Cristian se luptă pentru viața lui după ce a luat o supradoză: "Este în stare gravă"
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Ce au găsit cercetătorii în TOATE băuturile de pe piață?
Capital.ro
Elena Udrea și-a surprins fiica în fiecare an din închisoare. Gestul a emoționat-o pe Eva Maria: Se nășteau acolo și îi luam
Evz.ro
De ce s-a despărțit Anda Adam de Victor Slav. Abia acum a recunoscut
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
RadioImpuls
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de mine". Concurenta din Casa Iubirii nu se oprește și continuă seria DEZVĂLUIRILOR. Ce a scos la iveală despre Alexandrina i-a pus pe toți pe gânduri: "Trebuie să mă bucur"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Diamantele aflate la 470 km adâncime dezvăluie chimia ascunsă a Pământului
ACTUALITATE Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați
22:32
Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați
ULTIMA ORĂ Adolescentul acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv
22:07
Adolescentul acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv
POLITICĂ Ponta, victima unei FARSE: Crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean, fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
21:59
Ponta, victima unei FARSE: Crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean, fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături
FINANCIAR Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii
21:20
Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii
ACTUALITATE După tragedia de la spitalul din Iași, premierul cere ”o reformă profundă” în sistem. Promisiunea lui Ilie Bolojan
20:59
După tragedia de la spitalul din Iași, premierul cere ”o reformă profundă” în sistem. Promisiunea lui Ilie Bolojan
SĂNĂTATE Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei
20:49
Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei