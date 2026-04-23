Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan 
Noutate în Oradea, pe străzile orașului au apărut primii copaci pe roți. Pe 22 aprilie, primăria a anunțat că în oraș a fost înființată prima „pădure urbană mobilă”, astfel de Ziua Pământului, pe străzi au ajuns 92 de copaci plantați în jardiniere. 

Prima „pădure urbană mobilă” din țară, instalată în orașul lui Bolojan 

„În cadrul proiectului, au fost deja amplasați primii 92 de arbori în jardiniere mobile, marcând debutul concret al unei intervenții urbane moderne, adaptate nevoilor actuale de mediu și confort urban. Acestea se regăsesc în Piața Unirii – zona Catedralei Sf. Nicolae, în Cetatea Oradea, în Piațeta Cazaban, în Piața Cazărmii și zona Sălii Polivalente”, a informat Primăria, printr-un comunicat de presă transmis miercuri, informează ebihoreanul. 

Jardinierele sunt prevăzute cu roți și sistem de frânare, ceea ce permite relocarea lor. Ele sunt rezistente în timp datorită materialelor din care sunt confecționate, iar fiecare ghiveci uriaș poate să susțină o greutate de până la 1,2 tone. 

Proiectul de achiziție a jardinierelor a fost finanțat din bani europeni, cu o valoare totală de 2,4 milioane de euro, derulat de ZMO în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Primăria Békéscsaba din Ungaria și Universitatea din Szeged. 

Proiectul are în plan și achiziția altor astfel de jardiniere, iar costul total va ajunge la 3,6 milioane de lei, ceea ce înseamnă că, la un calcul simplu, un ghiveci cu copac costă peste 13.000 de lei, mai exact, peste 2.600 de euro. 

„Obiectivul general al investiției îl reprezintă crearea unei „păduri urbane mobile”, prin instalarea a 270 de jardiniere echipate cu material dendro-floricol și a 50 de bănci interconectate, configurate astfel încât să genereze spații de relaxare accesibile și flexibile în diferite zone ale orașului”, a mai transmis Primăria. 

Ce arbori au fost aleși pentru jardinierele mobile 

Arborii aleși sunt arțari, mesteceni, arbori lalea sau specii ornamentale, precum Cercis anadensis sau Amelanchier lamarckii, „fiind însoțiți de vegetație perenă care contribuie la crearea unor compoziții vegetale echilibrate și sustenabile”. 

