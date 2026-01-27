Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor

„Invitat special și moderator al galei a fost Mihai Morar, care a acceptat invitația de a prezenta acest eveniment devenit unul de referință pentru mediul de afaceri local”, aflăm din comunicatul Primăriei Oradea. Și nu doar evenimentul este unul de referință pentru județul Bihor, ci și maestrul de ceremonii. Apariția de aseară a realizatorului la evenimentul organizat de Primăria Oradea, la care a participat și Ilie Bolojan, este doar încă un contract pe care Mihai Morar îl are cu „orașul premierului”.

Încă din anul 2019, Mihai Morar – realizator de televiziune și de radio, prezent la diferite evenimente din postura de MC (Master of Ceremony) – este atras ca un magnet de Oradea, zona de influență a premierului Ilie Bolojan.

Acesta a fost nu numai primar al orașului, ci și președinte al Consiliului Județean, iar Mihai Morar l-a susținut și îl susține cu frenezie pe șeful Guvernului României, căruia îi dedică și „ode” în podcastul „Fain & Simplu”. Pe același principiu – fain și simplu – curg și banii de la autoritățile din Oradea.

Legătura dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan pare una indestructibilă

Toată această susținere permanentă este „recompensată” pe măsură la nivelul Municipiului Oradea, astfel că autoritățile locale au cheltuit aproape 1 milion de euro pentru organizarea organizarea evenimentului „Orașul Faptelor Bune”, găzduit de Radio ZU. (mai multe detalii AICI)

La Oradea, chiar dacă „premierul austerității” a declarat, în repetate rânduri, că trebuie tăiate cheltuielile administrației locale, s-a plecat, de ani buni, de la ideea că promovarea urbei este esențială. Cheltuielile, în astfel de condiții, sunt „normale”.

Spre exemplu, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR) alocă – anual – între 5 și 17 milioane de lei pentru evenimente și campanii de promovare.

Chiar Mihai Morar, susținătorul necondiționat al lui Ilie Bolojan, a spus că vrea „o țară ca Oradea”.

Legătura dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan pare una indestructibilă, iar cei doi au fost surprinși – pe 25 ianuarie 2026 – la restaurantul „Corsarul” din Oradea, alături de Florin Birta, primarul municipiului. Morar pare abonat la banii din Oradea si, la nevoie, face podcasturi laudative cu Ilie Bolojan.

Dar acesta este doar preambulul, pentru că saga are rădăcini adânci, cheltuieli impresionate și funcționează după o lege nescrisă, dar esențială – Oradea trebuie să fie un model în administrație, indiferent de banii aruncați în stânga sau în dreapta

Gala „Antreprenor pentru Bihor”. Mihai Morar, prezent la „datorie”

Gala „Antreprenor pentru Bihor” este o continuare a galei „Antreprenor pentru Oradea” organizată în oraș chiar de Ilie Bolojan, în vremea în care acesta era edilul urbei.

„Gala Antreprenor pentru Bihor este un eveniment dedicat mediului de afaceri, pe care Primăria Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor îl premiază, într-un mod simbolic, pentru aportul la Bugetul Local, respectiv la dezvoltarea economică a judeţului”, a transmis, în numele organizatorilor, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO), care gestionează parcurile industriale din judeţ, notează ebihoreanul.ro.

Mihai Morar, susținătorul lui Ilie Bolojan, a fost prezent la această gală – care a avut loc duminică, 25 ianuarie 2026 – în calitate de prezentator (Master of Ceremony).

Conform ADLO, cei mai mari zece contribuabili au plătit anul trecut bugetului local al orașului Oradea peste 47 milioane lei, echivalentul a circa 9,2 milioane euro.

De la eveniment nu putea lipsi, firește, premierul Ilie Bolojan.

Mihai Morar are o cafenea în Oradea, într-un muzeu aflat în subordinea CJ Bihor

Apariția lui Mihai Morar pe scenă nu mai este pentru nimeni o surpriză, cu atât mai mult cu cât acestaeste legat nu numai „sufletește” de această zonă a României, ci și financiar.

Cunoscutul realizator de televiziune și radio deține o cafenea – Emozia – chiar în incinta muzeului Ady Endre, care aparține de muzeul Țării Crișurilor, aflat în subordinea Consiliului Județean Bihor.

Pe pagina sa de Instagram, Mihai Morar și-a anunțat urmăritorii că a ajuns la Oradea și că îi așteaptă la cafeneaua Emozia.

„Sâmbătă, de la 8:00 dimineața, te aștept în Club, la @emoziaoradea. Îți fac cafele, guști noul meniu fară grabă, punem muzică pe vinil și povestim de-ale noastre. Te aștept!”, a spus Mihai Morar.

Mihai Morar a mai precizat că se va transforma într-un „barista” pentru cei care vor trece pragul cafenelei Emozia din Oradea, care aparține de muzeul Țării Crișurilor, aflat în subordinea Consiliului Județean Bihor.

Mihai Morar „Pentru mine, Ilie Bolojan e un manager. De oraș. Apoi, de județ. Sper, în curând, și de țară”

În luna noiembrie a anului 2024 – cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare – Morar a realizat un podcast electoral cu Bolojan.

Podcastul a fost considerat o promovare indirectă a lui Bolojan, chiar dacă materialul filmat nu conținea și mențiunile obligatorii de campanie. (mai multe detalii AICI)

La momentul respectiv, Ilie Bolojan candida pentru Senat în Bihor și era prezentat ca „manager de oraș și județ” de către Morar.

„Pentru mine, Ilie Bolojan nu e politician. Și nu numai pentru mine. Nu e nici candidat. Nu are legătura cu politica. Dar acum trebuie să facă și politică. Pentru mine, Ilie Bolojan e un manager. De oraș. Apoi, de județ. Sper, în curând, și de țară. «Vreau o țară ca Oradea», cum spunea cineva. Cum simțim mulți dintre noi. Însă, deocamdată, țara arde. Mai putem face ceva înainte să fie fum și scrum?”, spunea Mihai Morar în timpul podcastului.

Contracte vs. podcasturi: „Bolojan spune cum a reușit să facă din Oradea un oraș emblemă”

În anul 2021, într-o altă ediție a podcastului „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar, Ilie Bolojan este etichetat drept „primarul care și-a pus amprenta nu numai asupra imaginii orașului Oradea, ci și asupra calității vieții locuitorilor acestui oraș”.

„Domnul Bolojan nu dă aproape niciodată interviuri, el face și tace, iar acest podcast este nu numai o lecție de bun-simț și moralitate, ci și un fel de manual despre cum să dezvolți un oraș și să schimbi viața unei comunități întregi. Actualmente Președinte al Consiliului Județean Bihor, după trei mandate la primărie, cel numit la un moment dat «primarul amendă» spune cum a reușit să facă din Oradea un oraș emblemă și cum am putea face ca toată România să arate ca Oradea”, se arata în prezentarea podcastului din data de 24 februarie 2021.

Mihai Morar a participat și la petrecerea dată de Nicușor Dan la Cotroceni, după învestire

A fost petrecere cu ștaif în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia învestirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, la sfârșitul lunii mai a anului 2025.

Din decor nu au lipsit nici sarmalele, iar vedete TV, influenceri, cântăreți și politicieni deținători de funcții importante în stat s-au înfruptat din protocolul oferit de Administrația Prezidențială.

Cum tandemul „Nicușor Dan – Ilie Bolojan” încă funcționează, Mihai Morar nu a ratat nici acest eveniment, semn clar că – dacă îl susține necondiționat pe „premierul austerității” – atunci și noul președinte al României trebuie să beneficieze de același „tratament”. (alte detalii și imagini AICI)

„Orașul Faptelor Bune” la Radio ZU. APTOR îi „cosmetizează” imaginea lui Bolajan pe bani grei

De sumele cheltuite de APTOR în ultimii 10 ani, însă, a beneficiat din plin actualul premier Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea în perioada 2008-2020 și fost președinte al CJ Bihor în perioada 2020-2024.

Și asta pentru că niciun eveniment și niciun material de promovare plătit de APTOR nu a ratat pronunțarea numelui lui Ilie Bolojan, chiar și atunci când nu mai era primar.

Relația dintre Mihai Morar și trustul Antena, pe de-o parte, și Ilie Bolojan, Oradea și APTOR pe cealaltă parte este una veche și datează cel puțin din 2019.

În luna decembrie 2029, în timpul târgului de Crăciun din Oradea, organizat de primăria condusă de Ilie Bolojan, s-a desfășurat și emisiunea maraton „Orașul Faptelor Bune” a postului de radio ZU.

Pentru ediția din 2019 a Orașului Faptelor Bune, APTOR a plătit suma de 570.000 de lei.

suma de 570.000 de lei. După o pauză de 1 an – cauzată de pandemie – Orașul Faptelor Bune a revenit la Oradea, în fiecare an, iar ediția din 2025 a avut loc tot la Oradea.

Gândul prezintă și sumele cheltuite de APTOR pentru „Orașul Faptelor Bune” de la Radio ZU pentru ca Oradea să se afle în pole-position, dar și pentru ca Ilie Bolojan să ocupe o poziție centrală în tabloul general.

2019 – 570.000 de lei

2021 – 496.802 de lei

2022 – 835.000 de lei



2023 – 985.000 de lei

2024 – 1.100.000 de lei

2025 – 1.120.000 de lei

Orașul Faptelor Bune este prezentat de către radio ZU drept un eveniment caritabil, realizatorii postului colectând diverse sume anual pentru ajutarea unor persoane care au diverse probleme sociale sau medicale.

Dar același lucru s-ar putea întâmpla și din studiourile radioului din București, fără a fi deplasată o importantă echipă de realizatori și tehnică tocmai la Oradea și fără a se organiza concerte, a se plăti sume importante artiștilor sau pentru scenă, sunet, lumini. (mai multe detalii AICI)

De altfel, „austeritatea” există numai pentru alte zone ale României, nu pentru Oradea. 1 milion de euro a fost „spart” pentru un concert la Oradea, atunci când pe scenă – în luna noiembrie a anului 2024, an electoral – a urcat pe scenă tenorul Andreea Bocelli, iar organizatorul a fost tot APTOR. (toate informațiile AICI)

