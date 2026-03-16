Scandal la Oradea după ce primăria a postat un videoclip realizat cu AI. Ce a stârnit nemulțumirea oamenilor

Scandal la Oradea după ce mai mulți muncitori s-au filmat în timp ce curățau stațiile de tramvai din oraș. Clipul postat pe internet a stârnit revoltă în rândul oamenilor, care au comentat că este realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Videoclipul realizat cu AI a stârnit revoltă în jurul orădenilor

Videoclipul care a fost postat de muncitorii orădeni s-a viralizat imediat și a stârnit numeroase reacții în online. În imagini se vede cum aceștia curăță stațiile de transport în comun, însă unii cetățeni au fost sceptici și au găsit explicația: clipul este realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Pentru a încerca să arate că imaginile sunt reale, operatorul de transport public a scos din nou oamenii pe teren.

Ce spun călătorii despre această inițiativă

Deși nu sunt mulțumiți de starea tramvaielor și de cum arată ele în mod obișnuit, călătorii s-au bucurat de inițiativa societății de transport.

„Foarte curate, înainte miroseau foarte urât, acum arată super bine”

„Tramvaiele ar fi bine să fie spălate geamurile de multe ori, uneori sunt chiar destul de murdare. Cum arată refugiile de tramvai, sunt curate? Dacă se spală, da.”, spun călătorii, potrivit Kanal D.

Societatea de transport a recunoscut folosirea Inteligenței Artificiale în videoclip

După controversa apărută în jurul clipului postat pe Instagram, societatea de transport local a recunoscut că a folosit Inteligența Artificială, dar nu pentru falsificarea conținutului video.

„Ei și-au dorit ca imaginile respective să le dea un pic de viață să le anime un pic, și pe baza imaginilor, colegii mei care spălau, ei au creat un clip cu AI în mișcare. Cetățenii îi văd pe colegii mei la lucru” , a spus Marius Nicoruț, director tehnic OTL Oradea, pentru sursa citată.

Angajații urmează să repare acum și părțile metalice ale stațiilor care au ruginit din cauza ploilor și a ninsorilor.

