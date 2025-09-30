Tăriceanu s-a enervat pe Nicușor Dan: „Este regretabil. Îi cer domnului președinte să înceteze să pună la îndoială”

La 18 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Nicușor Dan afirmă că țara noastră nu era pregătită pentru o astfel de aderare. Fostul premier liberal, Călin Popescu Tăriceanu, nu i-a rămas dator cu un răspuns, în urma declarației președintelui.

Fostul premier al României scrie, marți, într-o postare că integrarea din 2007 a fost o „victorie a națiunii române”, obținută prin eforturi și sacrificii.

„Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă”.

Tăriceanu îi amintește lui Nicușor Dan că integrarea României în UE s-a făcut în urma îndeplinirii prin „muncă serioasă și sacrificii” a fiecărui criteriu de aderare, în perioada 2004-2007, și nicidecum în urma unei concesii politice.

„Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră.

Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a mai scris Călin Popescu-Tăriceanu.

Potrivit lui Nicușor Dan, România era nepregătită, acum 20 de ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă. Declarația a fost făcută marți dimineață, la Timișoara, în cadrul alocuțiunii de deschidere a Timișoara Cities Summit.

„Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut”.

