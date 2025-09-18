Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că România nu are un program de țară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a comentat prestația lui Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat. Fostul premier a spus că actualul președinte rămâne blocat în subiecte minore și că România are nevoie de un program de țară pentru a-și crește influența politică și economică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Tăriceanu a relatat că l-a urmărit pe Nicușor Dan într-un interviu și a observat cum subiectele abordate nu reflectă statutul unui șef de stat. În opinia lui, președintele ar trebui să se concentreze pe teme majore.
Fostul premier a explicat că problema de fond nu este doar prestația personală a președintelui. Este vorba și despre lipsa unui proiect național. El a amintit că ultimele obiective mari, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, au fost atinse. De atunci nu a mai existat o strategie pe termen lung.
„N-am stat să-l urmăresc așa foarte atent. Și la un moment dat s-a întâmplat ce am văzut după aceea în termenii de audiență. M-am plictisit, am început să citesc altceva.(…) Rămâne în subiecte minore. El nu cred că a înțeles că e președinte. Președintele nu se ocupă de fleacuri d-astea. A constatat că România n-are un program de țară. Păi acum? Păi România n-are un program de țară de multă vreme. Adică, slavă Domnului, am avut două obiective de țară foarte importante, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, și după aia nu s-a mai întâmplat nimic. Eu am avut, în câteva rânduri, niște intervenții în legătură cu acest subiect și am propus ca program de țară un lucru care nu e foarte, poate așa, măreț în ochii unora, dar am spus: Domnule, haideți să facem din România a șaptea putere a Europei.”, afirmă Tăriceanu.
Tăriceanu a subliniat că influența României în Europa este direct legată de performanța economică.
„România, până să iasă Marea Britanie, era a șaptea țară ca mărime a teritoriului și a populației. Ar putea fi a șasea. Am putea fi și a opta. Dar să ne propunem ceva. (…) Influența politică este, bineînțeles, absolut necesară. Pentru că în momentul în care te duci la Consiliul Europei, acolo te regăsești la masă cu încă 26 de parteneri care fiecare au agenda proprie și doresc să-și susțină și să-și apere interesele proprii. Iar greutatea ta politică depinde foarte mult de greutatea economică sau de ponderea economică. Și atâta vreme cât România va rămâne o economie marginală la nivelul Europei, atunci sigur că o să avem și miniștrii la externe cum avem, și un președinte care o să se ducă la Consiliul European care iarăși, săracul, e complet pierdut. Asta o să fie soarta României. Așa o să fim tratați, așa o să fim priviți.”, spune Tăriceanu.