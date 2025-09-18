Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că România nu are un program de țară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a comentat prestația lui Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat. Fostul premier a spus că actualul președinte rămâne blocat în subiecte minore și că România are nevoie de un program de țară pentru a-și crește influența politică și economică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu a relatat că l-a urmărit pe Nicușor Dan într-un interviu și a observat cum subiectele abordate nu reflectă statutul unui șef de stat. În opinia lui, președintele ar trebui să se concentreze pe teme majore.

Călin Popescu-Tăriceanu: „România nu are un program de țară de multă vreme”

Fostul premier a explicat că problema de fond nu este doar prestația personală a președintelui. Este vorba și despre lipsa unui proiect național. El a amintit că ultimele obiective mari, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, au fost atinse. De atunci nu a mai existat o strategie pe termen lung.

„N-am stat să-l urmăresc așa foarte atent. Și la un moment dat s-a întâmplat ce am văzut după aceea în termenii de audiență. M-am plictisit, am început să citesc altceva.(…) Rămâne în subiecte minore. El nu cred că a înțeles că e președinte. Președintele nu se ocupă de fleacuri d-astea. A constatat că România n-are un program de țară. Păi acum? Păi România n-are un program de țară de multă vreme. Adică, slavă Domnului, am avut două obiective de țară foarte importante, aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, și după aia nu s-a mai întâmplat nimic. Eu am avut, în câteva rânduri, niște intervenții în legătură cu acest subiect și am propus ca program de țară un lucru care nu e foarte, poate așa, măreț în ochii unora, dar am spus: Domnule, haideți să facem din România a șaptea putere a Europei.”, afirmă Tăriceanu.

Greutatea politică depinde de greutatea economică

Tăriceanu a subliniat că influența României în Europa este direct legată de performanța economică.