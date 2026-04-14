Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni

FOTO - Captură video

Minivacanța de 1 Mai 2026 marchează debutul sezonului estival, iar litoralul devine centrul atenției pentru turiști. Mai multe hoteluri și pensiuni și-au redeschis activitatea, iar rezervările au început cu mult timp înainte, mai ales în stațiunile cu tradiție.

Interesul ridicat pentru vacanțe scurte determină turiștii să își aleagă destinația în funcție de buget și de serviciile incluse în pachetele turistice, relatează BZI.

Care sunt tarifele de 1 Mai 2026 pe litoral

Mamaia se menține printre cele mai căutate stațiuni, unde prețurile pentru trei nopți pornesc de la 378 de lei la hotelurile de două stele, fără mese incluse. La unitățile de trei și patru stele, tarifele ajung la 861 de lei și 1.128 de lei, cu mic dejun, iar pentru hotelurile de cinci stele pot urca până la 2.010 lei.

În Eforie Nord, opțiunile sunt mai prietenoase cu bugetul, de la aproximativ 496 de lei pentru trei nopți la hoteluri de trei stele fără masă, însă pachetele care includ facilități precum SPA sau piscină interioară pot depăși 1.995 de lei. Costinești rămâne preferatul tinerilor, cu prețuri cuprinse între 599 și 1.320 de lei, în funcție de facilități și tipul de cazare.

În Neptun, prețurile sunt relativ echilibrate: aproximativ 996 de lei pentru hoteluri de trei stele cu mic dejun, iar unele unități de patru stele pot fi chiar mai accesibile, în jur de 914 lei. În schimb, stațiunea Venus vine cu o gamă variată de oferte, de la 792 de lei pentru trei stele fără masă, până la peste 3.100 de lei pentru hoteluri de patru stele cu servicii all inclusive.

În Vama Veche, tarifele sunt mai ridicate, în ciuda atmosferei relaxate. O cameră la un hotel de trei stele pornește de la 1.425 de lei fără masă și poate ajunge la 1.941 de lei, dacă include mic dejun și acces la piscină, în funcție de condițiile meteo și facilitățile disponibile.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

