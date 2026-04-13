Top 5 plaje din România unde te poți refugia de căldură și agitație urbană. Una dintre ele se află la 70 de kilometri de București

Top 5 plaje din România unde te poți refugia de căldură și agitație urbană

Ai în plan să găsești câteva opțiuni pentru a te refugia, vara aceasta, din calea caniculei și a agitației urbane? România „ascunde” o multitudine de obiective turistice și zone liniștite, cu peisaje plăcute. În acest articol vei găsi top 5 plaje din România potrivite pentru un sejur armonios sau pentru o „evadare” din „jungla” urbană. Una dintre ele se află la 70 de kilometri de București.

Există câteva opțiuni dintre care ai putea alege, în condițiile în care te gândești să te refugiezi de căldură și agitația urbană, vara aceasta. România este o țară ofertantă atunci când vine vorba despre turism, călătorii având posibilitatea de a vizita obiective culturale și de a se relaxa. Pe listă se află și câteva plaje sălbatice pe care le-ai putea vizita chiar și pentru o zi, pentru a te deconecta de la vacarmul urban.

Plaja Tuzla

Prima pe listă se află plaja Tuzla, care se găsește între Constanța și Mangalia. Trebuie să urmezi drumul către stațiunea Eforie Sud, iar plaja se găsește la 5 kilometri de șoseaua principală. Nu este neapărat o zonă turistică, dar poate fi potrivită pentru cei care vorsă beneficieze de momente de liniște. Aici, nisipul este fin, dar apa este adâncă. Iar zona, cel puțin în ultimii ani, nu a avut salvamari.

Plaja Corbu

A doua plajă pe listă este Corbu. Poate fi o opțiune potrivită în cazul persoanelor care doresc să „guste” din sălbăticia unei plaje. Viața marină este mai activă în zona Corbu, iar în zonă se găsește și lacul unde se practică pescuitul sportiv.

Plaja Gostinu

O plajă apropiată de București este Gostinu. Aceasta nu are legătură cu litoralul nostru, dar a devenit, cel puțin în ultimii ani, populară printre cei care vor să ajungă repede într-o zonă mai liniștită. Este la circa 70 de kilometri de Capitală, în județul Giurgiu.

Plaja Sfântu Gheorghe

A patra plajă din acest top este Sfântu Gheorghe, în zona Deltei Dunării. Aici, zborul pescărușilor și flora formează un tablou natural de vis. Pentru a ajunge la plajă, însă, vei fi nevoit să parcurgi circa 2 kilometri pe jos.

Plaja Gura Portiței

Pe listă se află și plaja Gura Portiței, însă pentru a ajunge la această destinație trebuie să iei barca (circa 30 de minute). Această zonă este izolată, unde delfinii din Marea Neagră își mai fac prezența, uneori, scrie Spotmedia.

Sursă foto: Shutterstock; Envato – imagini cu rol ilustrativ

