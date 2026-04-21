Tavan fals căzut peste un actor la Teatru Național din Iași. A fost luat cu ambulanța

Un element de decor a căzut sâmbătă seară peste actorul Călin Chirilă, în timpul spectacolului „D’ale carnavalului” de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Victima a fost transportată de urgență la spital, scrie Ziarul de Iași.

Poliția a dechis o anchetă, mai ales că în instituție se vorbește despre consumul de băuturi alcoolice în rândul personalului tehnic.

Nu este primul incident de această natură. În decembrie 2025, același tavan fals i-a lovit pe alți doi actori ai instituției.

Mai exact, sâmbătă, 18 aprilie, chiar spre finalul primei părți a spectacolului „D’ale carnavalului”, un element de recuzită – un tavan fals cu o greutate de 20-40 de kilograme – a fost „eliberat la momentul nepotrivit” de către personalul tehnic și a căzut peste actorul Călin Chirilă.

Medicul care l-a consultat pe actor a spus că acesta a suferit leziuni minore. La rândul său, Călin Chirilă nu a făcut declarații presei și a apelat la serviciile unui avocat.

