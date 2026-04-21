Liderul interlop Mahomed Constantin Ionescu, devenit cunoscut opiniei publice după ce, împreună cu mai multe persoane l-a înjunghiat de mai multe ori pe temutul Marius Alecu, zis Bebino, a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, ținta unei tentative de asasinat. Bărbatul a avut nevoie urgentă de intervenția medicilor, care i-au cusut rănile.

În ianuarie 2020, opinia publică a fost îngrozită după ce Marius Alecu, alias Bebino, un interlop bucureștean extrem de temut, a fost tăiat cu sălbăticie de mai mulți bărbați, după ce a fost atras într-o cursă de către membrii unei grupări infracționale din Sectorul 2, condusă de ginerele lui Sile Cămătaru, Cezar Petcu, zis Joe.

Cine este Mahomed Constantin Ionescu

În urma incidentului, deși a pierdut foarte mult sânge, Bebino a scăpat cu viață, dar a rămas fără două degete.

Unul dintre cei care l-au înjunghiat pe bărbatul asociat cu Gruparea sportivilor a fost Mahomed Constantin Ionescu, un infractor deosebit de violent și unul dintre oamenii bază ai lui Petcu.

Eliberat din penitenciar, Mahomed Ionescu ar fi fost implicat în noi incidente violente și ar fi intrat în conflict cu persoane din anturajul liderilor clanului Chira, organizație criminală originară din localitatea călărășeană Fundeni Frunzănești, dar cu o puternică influență în București.

Atacat de trei bărbați mascați

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul ar fi fost adus acasă, la sfârșitul săptămânii trecute, de către prietenul lui, Cezar Petcu.

În fața locuinței sale din comuna ilfoveană Dobroești, Mahomed Ionescu ar fi fost atacat de trei persoane care aveau fețele acoperite.

Sursele citate au precizat că Petcu s-ar fi retras, în timp ce Ionescu ar fi scos un cuțit și ar fi încercat să riposteze.

Unul dintre agresori l-ar fi lovit în cap cu bâtă, în timp ce un altul l-ar fi înjunghiat. Ionescu a ajuns de urgență la spital, unde medicii i-au oprit hemoragia și i-ar cusut rănile.

Sursele Gândul au afirmat că polițiștii au declanșat o amplă anchetă, pentru stabilire motivele care au generat atacul de tip mafiot și identificarea tuturor persoanelor implicate.

