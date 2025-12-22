Prima pagină » Actualitate » „Taxă de horoscop” cerută la spitalul din Suceava. Câți bani vor plăti pacienții și ce explicații are conducerea unității medicale

22 dec. 2025, 13:13, Actualitate
„Taxă de horoscop” cerută la spitalul din Suceava / Sursa FOTO: Shutterstock

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune să fie introdusă o taxă pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri.

Din câte se pare, în special persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop întreaba despre ora de naștere.

Cum este justificată „taxa de horoscop”

Măsura urmează să fie supusă aprobării Consiliului Județean Suceava, în ședința programată pentru marți, 23 decembrie, fiind inclusă într-un proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de unitatea medicală.

Noul tarif apare la capitolul „Servicii medicale de obstetrică și ginecologie”, asta deși informația nu are niciun fel de caracter medical.

Potrivit documentației care însoțește proiectul, taxa va fi achitată exclusiv de persoanele care cer aceste date în scopuri astrologice, nu medicale.

Decizia vine pe fondul unei creșteri semnificative a solicitărilor pentru astfel de documente, tot mai mulți pacienți sau aparținători cerând informații despre ora exactă a nașterii, necesară pentru interpretări astrologice, notează Monitorul de Suceava.

Câți bani vor da pacienții

După ce inițial a transmis că taxa va fi de 100 de lei, spitalul din Suceava a revenit și, sub scuza unei erori materiale, a transmis că, de fapt, documentul va fi eliberat în schimbul a 10 lei.

Purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, Tiberiu Brădăţan, susține că părinții vor să afle ora nașterii copilului pentru a face astrogramele bebelușilor.

„Este vorba de o eroare materială care s-a strecurat în proiectul de taxe şi impozite al Consiliului Judeţean Suceava pentru anul 2026. De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie.

Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a declarat Tiberiu Brădăţan.

„Putem doar să speculăm”

„Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au apărut cu privire la acest tip de informaţie. Şi, după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiul public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face nici calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”, a mai completat Brădăţan.

În încheiere, purtătorul de cuvânt al spitalului sucevean a ținut să sublinieze că taxa de 10 lei este doar pentru cei care solicită specific informaţii cu privire la ora naşterii, dar această taxă este valabilă şi pentru alte informaţii care pot fi solicitate, de la documente cu caracter medical până la cele cu caracter personal.

Cele mai noi