Jeffrey Epstein a dus o româncă Prințului Andrew pentru o întâlnire la Palatul Buckingham: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”

Jeffrey Epstein, acuzat de infracțiuni sexuale grave, a dus o tânără româncă și alte trei femei la o cină privată la Palatul Buckingham în 2010 pentru Prințul Andrew de Windsor, relatează publicația Daily Mail. Întâlnirea a avut loc în timp ce Regina Elisabeta era plecată la reședința regală Balmoral.

Epstein a descris-o pe româncă, care avea în jur de 20 de ani, ca fiind „foarte drăguță” și i-a spus că a fost „perfectă”.

Acesta a adăugat că Andrew a considerat-o „frumoasă” și a adăugat că: ”Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”.

Românca a intrat în legătură cu Epstein pe când era studentă

Potrivit publicației britanice, românca a intrat în anturajul lui Epstein în timp ce era studentă la București, în 2008.

Emailurile arată că l-a vizitat pe Epstein în Florida și Paris, iar acesta i-ar fi plătit chiria și facturile stomatologice.

În mai 2010, la scurt timp după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein, acuzat de pedofilie, a ajutat-o să obțină un loc de muncă prin intermediul omului de afaceri britanic Lyndon Lea.

Acesta a prezentat-o ca pe o „bună prietenă, fost model de modă de lux din România, cu diplomă în afaceri”.

Epstein folosea adesea cadouri și promisiunea unei cariere de succes pentru a „ademeni” tinerele pe care le folosea apoi ca momeală pentru politicieni și oameni de afaceri.

Epstein, supărat pe româncă, după ce i-a ignorat sfaturile

Într-un mesaj din octombrie 2010, după vizita la Palat, Jeffrey Epstein a certat-o pe tânăra româncă pentru că i-ar fi ignorat sfaturile:

„Am fost alături de tine de peste doi ani… La fel ca în noaptea noastră la Palat, a fost ușor, ai fost perfectă și nimănui nu i-a păsat de hainele tale.”

Într-o referire aparentă la evenimentele din acea seară, pedofilul i-a scris lui Andrew:

„Distracție de zile mari, mai multe mai târziu”, la care Prințul de atunci a răspuns entuziasmat: „Da, te rog!”.

Noile dosare Epstein pun presiune pe prințul Andrew

Nu este clar dacă tânăra româncă a fost una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein. Cu toate acestea, noua dezvăluire din „Dosarele Epstein” alimentează solicitările ca Poliția Metropolitană să deschidă o anchetă penală împotriva Prințului Andrew.

De asemenea, apar noi întrebări despre ce anume știau angajații Curții Regale despre interacțiunile fostului prinț Andrew cu pedofilul Epstein și rețeaua sa de tinere în reședințele regale.

Fișierele publicate de Departamentul de Justiție al SUA sugerează că Andrew a organizat o cină intimă cu Epstein și trei femei – identificate doar ca Sarah, Sue și Vera – la Palatul Buckingham în septembrie 2010. Una dintre ele era un model rus.

Deși Epstein fusese eliberat recent după o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru molestarea unei minore, Andrew i-a promis „multă discreție”.

Românca, adăugată pe lista de invitați la solicitarea lui Epstein

Noile documente arată că o a patra femeie a fost adăugată pe listă în noaptea cinei. Epstein i-a scris lui Andrew pe 27 septembrie 2010, la ora 18:41, și i-a cerut să „mai adauge una”, pe care a descris-o ca fiind: „o româncă, foarte drăguță”. Andrew a răspuns: „nicio problemă”.

Femeia s-a întâlnit cu Epstein la casa din Belgravia a lui Ghislaine Maxwell înainte de a fi dusă la Palat. Documentele arată că a doua zi, Epstein i-a scris lui Andrew: „Distracție mare”. Între timp, românca i-a mulțumit lui Epstein, spunând că a fost o „experiență unică în viață”.

FOTO: Mediafax